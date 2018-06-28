台北車站防災演練逼真 民眾頻問「發生什麼事？」

2018-06-28 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北車站特定區與台北市政府上午舉行聯合大規模災防演練，演練項目包括歹徒持槍刀及狹持人質、地下停車場瓦斯車縱火、未爆彈處理、大量傷患醫療救護及毒性化學物質災害等項目，強化面臨各種災害時的實際應變能力。 記者高彬原/攝影 分享 facebook

台北車站今天上午舉辦大規模防災演練，包括台鐵、高鐵、北捷、桃捷等相關單位全都參與，台北市長柯文哲更親自出席視察。柯文哲表示，台北車站是很複雜的地方，每天進出最少50萬人次，多的話是60萬人次，有台鐵、高鐵、捷運，捷運又還有好幾條線，每天這麼多人進出，又分屬中央地方單位管理，是很複雜的地方，所以把這個地方視為複合災害演習的重要場所。

北市府表示，這次演練主要分成五個狀況題，分別是歹徒持刀傷人及挾持人質事件，其次是停車場瓦斯車縱火、車站未爆彈發現及移除、大量傷病患及前進指揮所，以及毒性化學物質搶救。

其中歹徒持刀傷人及挾持人質事件演練時，現場伴隨民眾大聲驚呼、求救的「配音」，立刻引發一旁旅客的關心，一度擔憂真的發生什麼事情，頻頻詢問站務員，也有旅客對於第一次看到防災演練感到很好奇，紛紛拍照、錄影紀錄。

台鐵表示，這次演練總計25個單位參與，出動超過500名人力參與，不僅統整消防、警察、醫療、化學災害處理救災單位資源，也針對不同地點、時間發生的不同災害情境進行演練，站內廣播提醒還新增越南語和印尼語。

至於防災中心的進度和交通部談好了嗎？柯文哲說，又流標兩次，台北市會和鐵路局再討論看看，看有什麼需要協助的，因為可能規格太特殊，一般廠商不可能來標。