含塑膠微粒6大類清潔產品 7月1日起禁售

2018-06-28 10:58 中央社 台北28日電



7月1日起國內不得販賣含塑膠微粒的化粧品及個人清潔用品。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

為了減少塑膠微粒危害海洋生態，7月1日起國內不得販賣包含磨砂膏、牙膏等6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品，違者將處以罰緩。

環保署表示，6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品包含：洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化妝品類、沐浴用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏。

塑膠微粒是指粒徑範圍小於5公釐，做為人體去角質或清潔用途的固體塑膠顆粒，常被業者用來添加在化妝品及個人清潔用品中，以達到業者所稱的去角質、清潔等效果。此類商品經民眾沖洗後，塑膠微粒容易流入水域及海洋，無法於環境中自然分解且不易收集清除。

為了維護海洋環境，國際間紛紛立法從源頭管制塑膠微粒，環保署去年8月也正式公告，今年元旦起，國內不得製造、輸入含塑膠微粒化妝品及個人清潔用品，7月1日起則將從販賣端管制，禁售6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品。

若經查獲違法販賣，將處以新台幣1200至6000元以下罰鍰，且主管機關得限期命販賣、製造及輸入業下架、回收或退運。

環保署也提醒民眾，若在選購6大類商品時，發現產品全成分標示內容出現聚乙烯Polyethylene（PE）、聚丙烯Polypropylene （PP）、聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate （PET）及聚甲基丙烯酸甲酯Polymethyl Methacrylate（PMMA）等疑似添加塑膠微粒的商品資訊，可以提供環保局進行後續稽查、檢驗作業。