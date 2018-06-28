熟齡壯遊 陳力輝醫師：行前訓練很重要

2018-06-28 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周靜芝 ╱即時報導



陳力輝醫師假日經常爬山保持體力。陳力輝提供 分享 facebook 登頂富士山，是許多山友心目中的夢想清單，對於熱愛運動的長庚醫院骨科部部長陳力輝來說，最高興的是在今年八月退休時，即有機會完成此一心願。因為具有骨科的專業背景，讓他受邀成為「熟齡壯遊系列—登頂富士山」旅團的隨隊醫師，可以登上富士山頂，享受壯闊的雲海，以及「御來光」的洗禮。

擔任隨隊醫師，讓陳力輝在行前有一個重要責任，就是帶領團員進行肌耐力與心肺功能的訓練，陳力輝心急地表示，「行前訓練是一定要的，而且至少要有兩至三次的攀登郊山活動」。他說，自己在一接到這項「任務」，就開始每天爬兩、三趟十樓階梯、周末也揪朋友爬仙跡岩、九五峰，訓練肌肉力、調節呼吸。

因為帶的是「熟齡壯遊」團，陳力輝一面讚許鼓勵熟齡族走出去的觀念，一面也不掩飾他的擔心。他表示，如果缺乏足夠的準備，很容易在登山途中發生頭痛、呼吸困難等高山症症狀，因此他也建議大家「該吃藥就吃藥」。預防高山症常備的藥物，如丹木斯（Diamox）、類固醇、利尿劑等，都會是他此行行囊中不可少的裝備。

除了召集團員訓練之外，陳力輝也提醒大家平時就力行「多動少坐」，例如飯後散步、假日爬郊山、快走，都是很好的運動；此外，睡眠充足、控制體脂肪、飲食少喝碳水化合物，讓體力可以調整到最佳狀態。陳力輝笑說，能夠做到以上這些，剩下來就是選一雙好的登山鞋、兩根登山杖，帶著愉快的心情上路了。