德國輸了！挺德老闆傷心清場 去隔壁公園盪鞦韆散心

2018-06-28 10:09 聯合新聞網 綜合報導



德國爆冷門踢輸南韓，德國球迷崩潰痛哭。美聯社 分享 facebook 2018世足F組韓國對衛冕冠軍德國之戰，原本外界認為德國會輕取韓國，但沒想到大爆冷門，韓國以2:0戰勝德國，雖然兩隊還是遭淘汰，但韓國贏德國卻是前所未有。新北市板橋一間蔬果店老闆為德國粉絲，為支持德國邀請大家來觀賽，甚至還推出折扣，但沒想到德國敗北，老闆除每桌直接折100元外還傷心清場，在店門口立牌表示「Sorry！德國輸了，老闆去散心！」。

原本南韓教練申台龍對外表示，「德國實力比我們好很多，想贏他們確實不容易」，但球員在比賽中充分展現韌性，最後部分球員體力已透支，仍不屈不撓地堅持到最後一刻。16強賽中，德國上半場雖大幅掌握主控權，但攻勢卻不強，直到上半場結束才積極進攻，但仍讓南韓守住造成0:0平手。

下半場德國開始猛烈攻擊，但整場轉捩點在南韓關鍵的一顆角球。南韓球員將球踢在禁區內，沒想到在混亂之下，韓國抓緊機會臨門一腳進球，原本遭疑有越位之嫌，但這時VAR影像助理裁判啟動，認證德國球員先碰到球南韓才踢，因此主裁判認定韓國有效進球。此球大大打擊德國隊，讓他們更激烈猛攻，在忽略防守的情況下，讓南韓在終場時再進一球比賽2:0結束，場上德國球迷當場痛哭。

根據《ET新聞雲》報導，新北市一間蔬果店老闆原本為力挺德國，邀請大家來看比賽還推出押對結帳金額折100元的優惠，但是最後德國敗北，眼見同為德國隊粉絲的客人難過，他索性每桌打折一百元，讓他們開心點。這名老闆受媒體採訪還表示「總覺得(德國)不會輸，怎麼輸也不能讓南韓贏...」,他事後掛出告牌表示要去散步，之後也真的去隔壁公園盪鞦韆。