全長12公里！全台首條「鐵道自行車」7/1試運行

2018-06-27 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



經常在韓國綜藝節目裡面出現的「鐵道自行車」，在台灣也可以玩得到了！全台首條軌道自行車設於苗栗舊山線，即將於7月1日起開始試運轉，民眾未來可以在沿途欣賞勝興車站、魚藤坪斷橋等景點，享受不一樣的苗栗風光。

鐵道自行車是將車箱架設於軌道上，透過人力踩踏的方式前進。由於節奏和緩，又能體驗到不同的觀賞角度，因此在多處韓國觀光景點都有設置鐵道自行車作為觀光主題，例如《Running Man》就曾經體驗過江村鐵道自行車，其他還有陽平龍門、保寧等鐵道自行車，也都受到觀光客喜愛。

苗栗的鐵道自行車為全台首創，起點為勝興車站，沿途經過二號隧道、魚藤坪斷橋至6號隧道北口折返，來回全程約12公里，時間約1.5小時。每節車廂可供4人乘坐，車上備有GPS定位與語音導覽系統，還配置有電力系統作為行進輔助。搭乘途中，旅客需配戴安全帽、安全帶，並保持5公尺的前後車距，全程也禁止吸煙。