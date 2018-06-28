台韓互惠 機場自動通關

記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 台韓互惠使用自動通關查驗系統，昨天在桃園機場簽約啟用，十多名南韓旅客首度通過我國自動通關系統入境。未來國人經註冊後，也可使用韓國自動通關服務。

華航、長榮、國泰、大韓、韓亞五家航空公司將從自動通關旅客中抽出兩位台灣籍幸運兒，各贈送一張機票。