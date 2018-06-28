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雞蛋殘留芬普尼首訂限量標準 最重罰2億

2018-06-28 00:18聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

禽蛋芬普尼限量標準改為10ppb，新制即日起實施。 圖／聯合報系資料照片
禽蛋芬普尼限量標準改為10ppb，新制即日起實施。 圖／聯合報系資料照片
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去年雞蛋殘留芬普尼事件造成人心惶惶，衛福部食藥署農委會去年底舉行聯席專家會議，將禽蛋芬普尼限量標準改為十ppb（十億分之一濃度），草案預告期滿，即日起實施新制，違者依食品安全衛生管理法，最重罰兩億元。

過去國內規定雞蛋芬普尼限量標準為五ppb，相當於不得檢出。但根據農委會調查，雞蛋含芬普尼與雞隻攝食含芬普尼食物有關，國內雞隻飼料如玉米、米、雜糧栽植期間皆可能被噴灑芬普尼；農委會調查市售雞蛋芬普尼含量，部分有檢出，平均含量於十ppb以下。

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食藥署食品組長潘志寬表示，經多次專家會議，台灣禽蛋芬普尼限量標準訂為十ppb以下，高於歐盟規定的不得檢出，但低於國際食品法典委員會（Codex）、日本、澳洲的廿ppb，也低於美國的卅ppb。潘志寬強調，放寬限量標準不代表雞蛋可噴灑芬普尼，芬普尼使用須回歸到農委會規定。

食藥署同步計算國人總體攝食芬普尼的機率與風險，刪除包括葉菜類、芒果、小黃瓜、茄子及紅豆的芬普尼限量標準，未來不得檢出。潘志寬說明，農委會於去年九月六日公告禁用「百分之四點九五芬普尼水懸劑」，上述五項農作物已不得使用芬普尼。

食藥署計算，每人每天從食物中攝食的芬普尼，在禽蛋未放寬標準前為百分之卅三點三五，加入禽蛋後為百分之卅五點八二，低於總量管制基準的百分之七十以下。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌與林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海皆表示，新增禽蛋芬普尼限量標準，但同步減少多種農作物使用是可接受的，民眾無須過度恐慌。

此外，斯德哥爾摩公約將農藥安殺番列為持久性有機汙染物，農委會於二○一四年禁用，食藥署監測環境跟農作物，發現未見殘留情況，去年七月預告刪除安殺番限量標準，新制同樣即日起生效，未來農產品及動物產品皆不得檢出安殺番。

芬普尼農委會食藥署
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