新北1頓有機營養午餐 改變全台

2018-06-28 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



新北市政府昨舉辦「全台契作農友感恩餐會」，市長朱立倫（左一）和鶯歌永吉國小學童們為農民打飯菜表達謝意。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市政府昨天在鶯歌市民農園舉辦「全台契作農友感恩餐會」，頒發感謝狀給農友。新北市長朱立倫說，新北市推動有機營養午餐，有效帶動全台有機農業發展，「通路打開農路」策略奏效，真正做到「一頓午餐改變全台灣」，未來會持續推動，兼顧農友和學童權益。

朱立倫在感恩活動頒發感謝狀給默默提供服務的農友，感謝多年支持。市府另安排「一日小農夫」校外體驗，農友帶領鶯歌永吉國小學童下田採收有機蔬菜，讓學童體會農友辛勞，更珍惜營養午餐。料理完成後，學童們幫農友打飯菜表達感謝。

朱立倫說，有人吃才會有人種，有機蔬菜看來不漂亮又稍貴，起初並不受民眾青睞。新北先從學校開始，如今幼兒園營養午餐都是有機蔬菜，中小學童每周一天有機、四天吉園圃，未來希望能讓所有學童天天享用。

農業局長李玟說，新北市二○一一年起推出有機營養午餐，七年來全台共一八六名契作農友加入供應，其中約三分之一是新北在地農友，平均每周提供卅九噸蔬菜給全市卅六萬學童享用。早期各校用量占所有市場六成以上，如今全台總產量擴增十五倍，新北各校依然是主要消費族群之一。

雲林華興青果行農友廖瑞生說，種有機雖辛苦，但看到種出的菜給可愛的學童們吃，所有辛苦都值得。回想剛開始很少人「做有機」，如果不是新北率先接納很難發展，如今五都跟進消費，通路上有機蔬菜消費族群也增加，台灣有機產業基礎可說是新北市奠定。

今年四月新北市府受邀到韓國參加「亞洲地方政府有機農業促進會高峰會」，有機營養午餐推動經驗受到菲律賓、印尼、烏克蘭、香港等地代表重視，表達有意取經複製成功經驗。