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食品小工廠 賴揆指示全面稽查

2018-06-28 00:38聯合報 記者林河名陳雨鑫／台北報導

行政院長賴清德指示衛福部，要確實查察每家食品工廠。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德指示衛福部，要確實查察每家食品工廠。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德昨天主持「行政院食品安全會報」時表示，目前全台食品製造業者約一萬八千家，其中有工廠登記約六千家，他指示衛福部確實查察每家食品工廠，尤其是小型、尚未查察及過去有不良紀錄者，應列為稽查重點，期能以全面稽查為目標。

衛福部食藥署坦言，全面稽查一直都是努力的目標，但由於每年都有業者新增或歇業，實際上有一定難度，目前以從未查過或有不良紀錄者皆是優先稽查對象。

據了解，賴清德會要求加強稽查食品工廠，主要是有與會委員針對「衛福部對所有食品製造業者採行的管控措施及其稽核情形，評析說明不同業別、食品類別及規模風險等級，及其後續採行的管控措施及稽核頻率」提案。行政院發言人徐國勇補充說，原本就有在稽查，但因工廠數量太多，因此賴揆要求提高稽查的覆蓋率，對於查到不良紀錄者，也會持續稽查到改善為止。

賴清德表示，食品安全是民眾最關心的議題之一；政府推出「食安五環」政策，在各部會積極推動及地方政府共同合作之下，食品安全近兩年逐漸為社會接受，也有助於食品產業發展。他期許相關部會持續努力，落實食品安全把關。

昨天會中，行政院食品安全辦公室、衛福部和農委會提出「我國現行農業用藥安全、食品安全之風險評估及風險溝通執行現況與精進規畫」報告。

賴清德提到，消費者容易因為資訊不足，加上過去食安事件影響，導致對政府食安管理及所做的風險評估不信任。他指示相關部會持續主動說明，並將艱難的科學性技術用語，轉譯成民眾易於瞭解的資訊，如為明顯錯誤訊息也應立即澄清。

食藥署北區管理中心主任邱秀儀表示，稽查是食安最後一道防線，食藥署三級品管制度，從原料進口、自主檢驗，到最後的稽查，希望從源頭能掌握食品流向，一旦食安事件發生，主管機關即可掌握問題來源，加快稽查速度也能儘速將問題產品下架，以保障國人食安。

邱秀儀表示，目前國內近兩萬家的食品製造工廠，但每年都有新增和歇業，對於全面稽查的目標，食藥署一直盡全力而為。全台食品製造工廠都需符合餐飲業食品安全管制系統（HACCP），HACCP管理為四年一期，食藥署第一年針對新進工廠、從未查過、有不良紀錄者優先稽查，接下來每年依照不同風險稽查。

食品安全食安食藥署
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