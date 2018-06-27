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願景／搶救老人家記憶 這位熱心里長做了這件事

2018-06-27 22:30聯合報 記者羅真╱即時報導

台南市佳里區漳洲社區有著由里長爭取成立的「記憶保養班」，民國104年，里長蘇順政主動找上大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，每周一次，老人家跟著醫護人員動動腦。

漳洲社區早在民國91年就成立社區照顧關懷據點，如同台灣其他偏鄉社區，65歲以上長者占漳洲社區總人口約兩成。社區裡長輩多，很早開始推動長者訪視、共餐，幫長輩安排課程。但有些老人家還是憂鬱、甚至罹患失智症，家屬難以照顧，社區也不知道怎麼幫忙。

有位原本活躍的志工阿嬤，一夕之間被診斷失智症，她情緒躁動，無法待在家，也不能參與社區活動，家屬便把她送到安養院。沒有想到，阿嬤在安養院住了兩個月竟驟然逝世。明明不久前還身體硬朗，自由趴趴走的阿嬤，一下子人就沒了，讓蘇順政很痛心，一直問自己，「為什麼社區沒有辦法幫助她？」

於是蘇順政主動找上曹汶龍，在曹汶龍輔導下，成立記憶保養班。蘇順政對社區宣傳這是預防失智的課程，班上有健康老人，也有幾位確診失智的長輩，大家互動良好，一位85歲的婆婆總是悶悶不樂、眉頭深鎖，家人擔心她失智了，經過曹汶龍診斷，發現她疑是憂鬱症，上了記憶保養班的課程後，重新找回笑顏。

去年十月，彰洲社區開始經營長照2.0的長照柑仔店，第一位「顧客」是年逾九旬的老鄰長丙寅阿公，他照顧中風妻子多年，直到最近也中風，女兒回來照顧兩老生活起居。

丙寅阿剛到長照柑仔店時，經常「度菇」，也不太說話，志工常牽著他的手和他說話，帶他玩紙牌，現在笑容變多，食欲也超好。而女兒也趁丙寅阿公來長照柑仔店時，有了兩到三小時的喘息時間。

蘇順政認為，做社區營造，同時得做「心靈營造」，凝聚大家的心，人與人之間的互動關懷應該被強調，社區老人才能在慈祥溫暖的氛圍中度過晚年。他在每月一次、以聊天形式進行的志工會議中傳達類似的正能量。也向社區長者倡導要走「菩薩路」，最簡單的方式就是付出、發心關懷身旁的人，一個小舉動或許就能散播快樂，幫助自己也幫助他人。

漳洲社區不只服務老人，過去社區曾有些孩子破壞學校公物，甚至放火把蘇順政的落葉堆肥場燒了。蘇順政生氣之餘，想到兒童、青少年也是社區裡需要照顧的族群，他於是籌組社區籃球隊，載孩子四處比賽，獲得的獎金獎牌都給孩子，孩子們也因為找到自己的興趣和目標，比較不會「黑白來」。

現在，彰洲社區不但有木玫瑰、蝶豆花、黑豆、鹿茸與周邊產品等特色產業，從兒少課後關懷、寒暑期營隊、社區籃球隊、到預防長者失能失智的訪視、復健或活動課程，照顧到社區許多人。

台南市佳里區漳州關懷據點由蘇順政里長熱心帶領，讓老人們活得更快活。記者劉學聖／攝...
台南市佳里區漳州關懷據點由蘇順政里長熱心帶領，讓老人們活得更快活。記者劉學聖／攝影
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台南市佳里區漳州關懷據點由蘇順政里長熱心帶領，讓老人們活得更快活。記者劉學聖／攝...
台南市佳里區漳州關懷據點由蘇順政里長熱心帶領，讓老人們活得更快活。記者劉學聖／攝影
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台南市佳里區漳州關懷據點也是由嘉義大林慈濟醫院曹汶龍主任輔導成立。記者劉學聖／攝...
台南市佳里區漳州關懷據點也是由嘉義大林慈濟醫院曹汶龍主任輔導成立。記者劉學聖／攝影
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失智症長照憂鬱症
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

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