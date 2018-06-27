願景／搶救老人家記憶 這位熱心里長做了這件事

2018-06-27 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台南市佳里區漳洲社區有著由里長爭取成立的「記憶保養班」，民國104年，里長蘇順政主動找上大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，每周一次，老人家跟著醫護人員動動腦。

漳洲社區早在民國91年就成立社區照顧關懷據點，如同台灣其他偏鄉社區，65歲以上長者占漳洲社區總人口約兩成。社區裡長輩多，很早開始推動長者訪視、共餐，幫長輩安排課程。但有些老人家還是憂鬱、甚至罹患失智症，家屬難以照顧，社區也不知道怎麼幫忙。

有位原本活躍的志工阿嬤，一夕之間被診斷失智症，她情緒躁動，無法待在家，也不能參與社區活動，家屬便把她送到安養院。沒有想到，阿嬤在安養院住了兩個月竟驟然逝世。明明不久前還身體硬朗，自由趴趴走的阿嬤，一下子人就沒了，讓蘇順政很痛心，一直問自己，「為什麼社區沒有辦法幫助她？」

於是蘇順政主動找上曹汶龍，在曹汶龍輔導下，成立記憶保養班。蘇順政對社區宣傳這是預防失智的課程，班上有健康老人，也有幾位確診失智的長輩，大家互動良好，一位85歲的婆婆總是悶悶不樂、眉頭深鎖，家人擔心她失智了，經過曹汶龍診斷，發現她疑是憂鬱症，上了記憶保養班的課程後，重新找回笑顏。

去年十月，彰洲社區開始經營長照2.0的長照柑仔店，第一位「顧客」是年逾九旬的老鄰長丙寅阿公，他照顧中風妻子多年，直到最近也中風，女兒回來照顧兩老生活起居。

丙寅阿剛到長照柑仔店時，經常「度菇」，也不太說話，志工常牽著他的手和他說話，帶他玩紙牌，現在笑容變多，食欲也超好。而女兒也趁丙寅阿公來長照柑仔店時，有了兩到三小時的喘息時間。

蘇順政認為，做社區營造，同時得做「心靈營造」，凝聚大家的心，人與人之間的互動關懷應該被強調，社區老人才能在慈祥溫暖的氛圍中度過晚年。他在每月一次、以聊天形式進行的志工會議中傳達類似的正能量。也向社區長者倡導要走「菩薩路」，最簡單的方式就是付出、發心關懷身旁的人，一個小舉動或許就能散播快樂，幫助自己也幫助他人。

漳洲社區不只服務老人，過去社區曾有些孩子破壞學校公物，甚至放火把蘇順政的落葉堆肥場燒了。蘇順政生氣之餘，想到兒童、青少年也是社區裡需要照顧的族群，他於是籌組社區籃球隊，載孩子四處比賽，獲得的獎金獎牌都給孩子，孩子們也因為找到自己的興趣和目標，比較不會「黑白來」。