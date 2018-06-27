願景／教長輩保養大腦 這位醫師走出診間

2018-06-27 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣越來越老，政府宣示積極布建「平價、優質、普及」的長照服務體系，去年投入大筆資源的「ABC社區整體照顧模式」曾被認為是最核心的關鍵，透過ABC讓長照服務在社區生根，才可長可久。

被大家暱稱「曹爸」的大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍，是全台第一個把自己「外送」到長輩面前做失智篩檢、保養大腦的醫師。已開設十四個記憶保養班的他認為，要在社區推動長照服務，得先思考如何「激活」社區；一個有足夠活力的社區，才有機會「長」出可以長久運作的服務模式。

若問曹爸：「為什麼要進入社區？」他會說：「神經內科很忙，但是神經內科醫師如果不走進社區，根本無法在早期找出失智長輩，失智問題會越來越嚴重。」

但走出診間，進入社區，並不如最初想像的簡單。2011年，曹汶龍申請設置社區關懷據點，來到縣府指定的地點，但村落裡沒有志工，醫護團隊是外來的人，預定要開辦活動的地點不符消防安全法規，好不容易找到一棟還不錯的建築，該村落沒有人力可協助課程。

為期三年的計畫期間，幾乎完全靠自己、慈濟師兄姐及鄰近大學生協助，才勉強走完。「就連來參加活動的病人一開始都不是這裡的人，是我把自己的病人帶過來，過了半年，才在這裡找到一些新病友加入」。

計畫一結束，這個「空投」的據點也宣告解散。

有了這次經驗，第二次選擇地點，曹汶龍先拜訪經常到各鄉鎮社區巡迴衛教的衛生所護理師，經由她的推薦，最後選在嘉義縣民雄鄉大崎村。

宮廟經常凝聚社區力量，大崎村長陳谷全本就是社區大廟鎮安宮的主任委員，加上願意付出的社區發展協會理事長黃添益，在他們熱切安排下，大林慈濟醫護團隊先為社區志工上課，要他們回家後看看左鄰右舍，把懷疑有失智可能的長輩帶至廟埕篩檢，這一帶，這就帶出該村三分之一的老人，共計一百多人。

篩檢後，發現十幾人可能罹病，但此時還無法馬上開班，因為得先讓家屬知道這件事，並跟家屬進行衛教與溝通。於是，村長夫人率領志工、衛生所護理師以及穿著白袍的醫護團隊，十幾人的大陣仗正式挨家挨戶登門拜訪，溝通需求，才順利開成記憶保養班。

大崎村的記憶保養班不只上課，也有志工為長者煮食，讓長者共餐，另有四名交通志工自願開自己的車，輪流接送多位長者來回，讓居住偏遠地區的長者也受到照顧。

大崎村社區事務順利推動，背後有著逾兩百名志工的支持，包括社福志工四十餘人、交通志工四人、環保志工近一百八十人。

大崎社區發展協會總幹事鍾桂斌認為，沒有人，事情就做不起來，計畫要有人寫，活動要有人帶，菜要有人煮，另外，鄉下居民住得分散、不像都市集中，大崎社區有五個聚落，要辦活動就得有車接送。

如何招募志工，鍾桂斌曾是社區內鎮安宮的總幹事，他和村長陳谷全想「揪團」為社區做點事，就以廟裡的義工為班底，再對外招人。找人的同時，特別思考依據夥伴專長，讓他們做最適合的工作，例如社區發展協會企畫執行長，邀請曾任農會推廣組的吳光華擔綱，他原就是寫計畫、辦活動的老手。

曹汶龍認為，衛福部試圖積極在各處布建長照據點，但較少著墨思考如何「激活」社區、帶動社區活力，因此，經常可見機構標案設置據點，標到後，就開始執行政府規定的條件，但這些課程活動不見得與社區人士溝通，所規劃的服務未必貼近當地需要，一旦計畫結束了，社區可能依然無法獨立將服務延續下去。