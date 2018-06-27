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亞太師生今發聲明　教育部承諾有學生就不核定停辦

2018-06-27 22:22聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

亞太創意技術學院紛爭不斷，自董事長黃平璋閃辭後，校內屢傳出倒閉聲音，亞太師生上月為此赴教育部抗議，並在門口搭起帳篷。亞太校方今天發出聲明表示，教育部技職司長楊玉惠昨天與亞太教職員生及高教工會代表會面後，在立委黃國昌的見證下做出承諾，只要亞太還有學生，教育部就會保障學生原校畢業權益，且今年不會核定學校停辦。

高教工會亞太分部、亞太教職員生團結自救會晚間發出聲明指出，亞太創意技術技術學院董事會今年6月片面決議停辦後，引起各界譁然，師生多次向教育部表達不應核准停辦，應先保障既有學生「原校畢業」權利。在師生多次的抗議陳情下，教育部今天終於做出「只要亞太還有學生，教育部應保障學生原校畢業權益，不會核定亞太學院停辦」的承諾。

此外，聲明中也指出，根據「亞太創意技術學院決議停辦及師生權益保障情形」的會議紀錄，楊玉惠也同意重新審視亞太創意技術學院董事會的合法性，教育部也同意不再舉行學生安置說明會，而應尊重學生留校或轉學的意願。學生知悉消息後，大都感到開心，紛紛表達希望原校、原課程畢業的意願。

亞太師生表示，這樣「遲來的承諾」，早應確立。實際上，過去近一個月來，教育部和校方配合學校董事會加碼演出，屢屢威脅學校即將停辦，試圖加速「清空師生」，令亞太師生惶恐不安。學校連續三次祭出離退方案聯署書，要求學校教職員同意校方所提出之離退方案，並表示若不同意此方案，則學校不但將於7月31日停辦，且資遣費一毛都拿不到。

教育部會同育達科技大學、中國科技大學於6月20日到亞太創意技術學院辦理學生轉學說明會時，也遊說學生轉學，惡意形成學校學生轉學的氛圍，造成學校師生人心惶惶。試問在學校停辦計畫書還沒送出之前，校方和教育部這些動作是否適宜？是否有配合禿鷹演出，吞噬學校之嫌？

亞太師生表示，不論亞太學院未來如何發展，確保既有學生的受教權益，應是絕不得退讓的底線，亞太教職員生團結自救會與高教工會亞太分部將繼續監督，確保師生合理的權益。

亞太創意技術學院。 聯合報系資料照
亞太創意技術學院。 聯合報系資料照
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