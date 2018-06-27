孩童若有多重過敏 食道炎增9倍

2018-06-27 22:09 台灣醒報 記者蔡岳宏╱台北報導



大衛博士呼籲，幼童擁有皮膚、食物、呼吸道過敏應盡早進行嗜伊紅性食道炎篩檢。 photo by Wikipedia 分享 facebook

孩童若有3種以上過敏症狀，發展出嗜伊紅性食道炎的風險增加9倍！費城兒童醫院對13萬名孩童追蹤研究發現，擁有過敏症狀的幼童有較高機會發展出嗜伊紅性食道炎（EoE），一種嚴重慢性食物性過敏，患者會有吞嚥困難、胃食道逆流等症狀。費城小兒科醫師大衛博士表示，此研究證實，嗜伊紅性食道炎會發生在過敏進程的最後階段，他呼籲，過敏幼童應盡快進行EoE篩檢。

「EoE與傳統食物性過敏（花生過敏）不同，EoE並不致命，但罹患率高。」大衛博士向《科學日報》表示，EoE具有緩慢進展的症狀，例如吞嚥困難、食物梗塞和胃食道逆流等。而且醫生很難發現究竟是何種食物造成過敏，通常必須讓患者接受限制性飲食來查出過敏原，所以EoE有時會誤診、甚至到青春期才發現。

「兒科過敏醫生常以『過敏進行曲』比喻過敏的發展進程，整個階段常在幼童5歲前完成。」費城小兒科醫師希爾說，典型的發展從過敏行皮膚炎、過度到食物性過敏，最後發展出氣喘等呼吸道過敏。這是第一個證實EoE包含在「過敏進行曲」內的研究。

根據《科技新聞網》報導，該研究追蹤13萬名孩童成長至青春期，結果顯示，孩童若有3種以上過敏症，最後發展出嗜伊紅性食道炎的風險增加9倍，平均病發年齡是2.6歲，擁有EoE的孩童也有很高的機率罹患過敏性鼻炎（一種季節性呼吸道過敏症）。

「既然已經了解EoE發生在『過敏進行曲』最後階段，醫生若能治療好早期過敏症，就能防止EoE發生。」大衛博士呼籲，幼童擁有皮膚、食物、呼吸道過敏應盡早進行EoE篩檢。

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