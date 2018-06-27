親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

體育署長換人當 國立體育大學校長高俊雄接任

交通宣導唱給你聽 警廣音樂會眾星雲集

2018-06-27 22:08中央社 台北27日電

為宣導安全上路，警廣音樂會今晚邀集包括辛曉琪及翁立友等知名歌手獻唱，呼籲大家酒後不開車，同時也幫辛苦的警察加油打氣，內政部長葉俊榮也大力稱讚這個創意點子。

警察廣播電台和中華民國汽車安全協會今晚攜手共同在國父紀念館舉辦「音樂饗宴—讓安全上路」音樂會，由歌手黃奇煜和黃維接連獻唱「全民的正義」「論功行傷」警察專輯歌曲，熱鬧揭開晚會序幕。

近兩個半小時音樂會，眾星雲集，包括藝人辛曉琪、翁立友、曾心梅、荒山亮、林俊逸和聲樂家簡文秀，以及警察子弟音樂家廖欣恩、廖喜恩、杜宛霖、曾維庸等人，紛紛獻唱多首精彩歌曲。

葉俊榮致詞笑說，透過音樂傳達關懷及結合重視的交通安全議題，是很好的創意點子，未來希望能繼續舉辦，並提到翁立友主唱警察歌曲「我做你的靠山」還入圍金曲獎台語男歌手，是與有榮焉。

他指出，透過警廣即時報導、中華民國汽車安全協會不斷宣導及合作，促成大家行車安全，這是推動交通安全很重要的力量；另外，隨著暑假到來，內政部也實施「青春專案」，關心青年學子、預防犯罪情事。

中華民國汽車安全協會理事長許智樂也表示，協會自民國70年成立以來，就極力推廣安全汽車駕駛觀念，這次在音樂會票券上也印製交通安全規則，相當有創意，隨即哼唱「領悟」「我問天」歌曲，提醒大家遵守交通規則以避免憾事。

即將在9月底登上小巨蛋開唱的辛曉琪，今晚也獻唱包括「承認」「相信愛情」及「味道」等3首歌曲，全場聽眾如癡如醉。

辛曉琪會中提到，自己很喜歡開車，但卻不喜歡不守交通規則者，還說自己的「味道」專輯製作人楊明煌就是在家門前被酒駕者撞死，特別呼籲民眾喝酒千萬別開車。

警廣表示，在共享這場音樂饗宴時，也呼籲民眾酒後不開車、不超速，並尊重路權、建立良好交通秩序，以保障大家的生命安全。

警察音樂會
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

孩童若有多重過敏 食道炎增9倍

2018-06-27 22:09

台灣珍奶紅到國外！台北國際食品展週六開放民眾試飲

2018-06-27 19:45

花蓮4.0地震 台鐵未受影響

2018-06-27 19:41

台灣原創動畫FOOD超人 奪2項國際影展動畫獎

2018-06-27 19:38

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

影／台韓互惠使用自動通關正式啟用

2018-06-27 19:00

三星公益路跑新增9公里競賽組 即日起開放網路報名

2018-06-27 18:50

阿里山森鐵復駛 吸引國內外遊客搭乘

2018-06-27 18:41

影╱別以為肝纖維化可以等！ 罹肝癌風險增6.55倍

2018-06-27 18:39

回應醫改會長庚未結案說　衛福部：近期計畫再追蹤

2018-06-27 18:28

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

記者放下相機 畫筆速寫家鄉

2018-06-27 16:32

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

雞蛋殘留芬普尼限量標準出爐 後天上路

2018-06-27 15:48

兩屆運彩世足抽百萬轎車 得主竟然都是台中人

2018-06-27 15:25

洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52

自強號閒置兩天 杯架竟長菇

2018-06-27 14:38

林務局對話森鐵員工「無差別待遇移轉」

2018-06-27 14:37

阿里山火車今復駛 遊客搶搭首班列車

2018-06-27 14:34

孝女捐肝救母 C肝病毒竟再侵害新肝

2018-06-27 14:22

醫院治理黑暗 醫改會檢舉衛福部

2018-06-27 14:21

歇會兒！逛百貨放慢腳步 讓我們看展去

2018-06-27 13:27

24件情殺案19死、14傷 現代婦女籲啟動家暴預防

2018-06-27 13:26

3個愛的保護傘 弱勢孩童暑假餐食免煩惱

2018-06-27 13:08

精進預警能力 氣象局啟用第2座防災降雨雷達

2018-06-27 12:52

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

拿到身分證 美籍神父安德森：我是正港台灣人

2018-06-27 12:37

機器人關節置換術 可局部代替全膝置換

2018-06-27 12:22

兒子捐肝移植 男肝癌中期重獲生機

2018-06-27 11:56

林務局長和森鐵員工對話 強調沒差別待遇移轉

2018-06-27 11:52

單車環島旅行 一個生命翻轉的機會

2018-06-27 11:48

吸遊客 原民藝術家優席夫畫作躍上普悠瑪

2018-06-27 11:37

高鐵交通聯票更便利 ibon網路平台27日開放購票

2018-06-27 10:58

影／拒絕超時過勞協調破局 空服員發動罷工投票

2018-06-27 10:53
看更多

熱門文章

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

悲！宜蘭綠博野放海龜 3個月後死在菲律賓

2018-06-27 20:46

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

海大證實野放玳瑁命喪菲律賓 程一駿：很遺憾

2018-06-27 20:49

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

高CP值AURORA STEAK登台 首5日祭半價

2018-06-26 19:04

洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

地獄來的草莓 – 澳洲打工渡假的迷思

2018-06-27 09:56

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

許瑋甯長腿演繹香奈兒水手服 美到簡直當世仙女下凡

2018-06-27 16:12

達菲有新朋友！圓眼垂耳的Cookie現身香港迪士尼

2018-06-26 23:46

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

租房或買房？網友點出「跟親戚鬧分家」是關鍵契機

2018-06-27 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top