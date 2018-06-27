交通宣導唱給你聽 警廣音樂會眾星雲集

2018-06-27 22:08 中央社 台北27日電



為宣導安全上路，警廣音樂會今晚邀集包括辛曉琪及翁立友等知名歌手獻唱，呼籲大家酒後不開車，同時也幫辛苦的警察加油打氣，內政部長葉俊榮也大力稱讚這個創意點子。

警察廣播電台和中華民國汽車安全協會今晚攜手共同在國父紀念館舉辦「音樂饗宴—讓安全上路」音樂會，由歌手黃奇煜和黃維接連獻唱「全民的正義」「論功行傷」警察專輯歌曲，熱鬧揭開晚會序幕。

近兩個半小時音樂會，眾星雲集，包括藝人辛曉琪、翁立友、曾心梅、荒山亮、林俊逸和聲樂家簡文秀，以及警察子弟音樂家廖欣恩、廖喜恩、杜宛霖、曾維庸等人，紛紛獻唱多首精彩歌曲。

葉俊榮致詞笑說，透過音樂傳達關懷及結合重視的交通安全議題，是很好的創意點子，未來希望能繼續舉辦，並提到翁立友主唱警察歌曲「我做你的靠山」還入圍金曲獎台語男歌手，是與有榮焉。

他指出，透過警廣即時報導、中華民國汽車安全協會不斷宣導及合作，促成大家行車安全，這是推動交通安全很重要的力量；另外，隨著暑假到來，內政部也實施「青春專案」，關心青年學子、預防犯罪情事。

中華民國汽車安全協會理事長許智樂也表示，協會自民國70年成立以來，就極力推廣安全汽車駕駛觀念，這次在音樂會票券上也印製交通安全規則，相當有創意，隨即哼唱「領悟」「我問天」歌曲，提醒大家遵守交通規則以避免憾事。

即將在9月底登上小巨蛋開唱的辛曉琪，今晚也獻唱包括「承認」「相信愛情」及「味道」等3首歌曲，全場聽眾如癡如醉。

辛曉琪會中提到，自己很喜歡開車，但卻不喜歡不守交通規則者，還說自己的「味道」專輯製作人楊明煌就是在家門前被酒駕者撞死，特別呼籲民眾喝酒千萬別開車。

警廣表示，在共享這場音樂饗宴時，也呼籲民眾酒後不開車、不超速，並尊重路權、建立良好交通秩序，以保障大家的生命安全。