國泰醫院 小學生醫學夏令營

2018-06-27 23:43 聯合報 本報訊



內容：由國泰醫院醫師與醫療人員，提供升六年級小學生學習醫學課程，親自操作學習，體驗當個小醫師

●時間：8月16日、17日上午9時30分至下午5時30分

●地點：國泰人壽大樓B1 台北市仁愛路4段296號B1

●報名：請至國泰醫院網站下載活動流程及報名表，6月28日中午前上線，名額有限，額滿為止