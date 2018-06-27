長輩胸悶、昏厥、走路喘 小心主動脈瓣膜狹窄

2018-06-27 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



三總心臟血管外科醫師柯宏彥表示，微創經導管主動脈瓣置換手術可取代傳統開胸手術。 圖／三總提供 分享 facebook

82歲的陳伯伯年初稍微走路就氣喘吁吁、胸悶、雙腳水腫，甚至曾經昏厥，就醫檢查發現是嚴重主動脈瓣膜狹窄，導致心臟衰竭及腦部循環不足。醫師提醒，若長輩行動力變差，出現胸悶、甚至容易昏厥，一定要就醫檢查。

三軍總醫院心臟血管外科醫師柯宏彥指出，主動脈瓣膜狹窄因退化或風濕等原因造成，初期病患走幾步路就氣喘吁吁，還有胸悶、心絞痛、頭暈、甚至暈倒等症狀，後期可能進展成心臟衰竭。若不加以治療，平均存活時間可能不超過兩年，目前最有效的治療方式是瓣膜置換手術。

柯宏彥強調，傳統開胸主動脈瓣置換手術實施多年，相當成熟且有效，但對年紀大又併發許多慢性病的銀髮族長者而言，這樣的大型手術不僅會帶來大傷口、手術中還需要暫停心臟跳動及長時間全身麻醉，風險相對提高。

隨著科技進步，醫界發展風險較低的微創經導管主動脈瓣置換手術。柯宏彥說，微創手術相較傳統開胸手術的優點是手術時間縮短，只需2小時；傷口微小，甚至不到1公分；康復時間也縮短，微創手術後7至10天就可回家休養。

柯宏彥指出，七至八成患者的導管由鼠蹊部主動脈送至心臟，放入帶有對折組織瓣膜的氣球，定位後以充氣方式撐開新瓣膜支架，卡進原瓣膜處，直接重疊於壞掉瓣膜上，取代其功能。但他也坦言，雖微創手術失敗率低於1%，但仍有風險存在，且目前健保尚未給付，光是組織瓣膜就逾百萬元。