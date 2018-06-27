肝纖維化不治療 罹癌風險飆6.55倍

2018-06-27 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



醫師呼籲，肝是沈默的器官，別等到肝硬化再治療，治療難度就會大幅提高。 圖／台灣肝臟研究學會提供 分享 facebook

研究發現，C肝患者若中度肝纖維化，且未即時治療，罹患肝癌風險高達6.55倍。醫師呼籲，肝是沈默的器官，別以為不痛不癢就疏忽治療，等到肝硬化再治療，治療難度就會大幅提高，致死率也增加。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院追蹤高醫以及3家區域醫院，總計1281名C肝患者5.5年，患者平均50歲左右，分析患者罹患肝癌機率以及危險因子，發現C肝患者40歲以上或已有中度肝纖維化者，會增加罹患肝癌的風險。

該計畫主持人、高雄醫學大學特聘教授余明隆表示，脂肪肝若持續進展，便會造成肝纖維化，肝纖維化分為5個期別，輕度肝纖維化為F0期或是F1期，中度肝纖維化為F2期，嚴重肝纖維化為F3期，緊急肝纖維化為F4期。

余明隆說，輕、中度肝纖維化就是俗稱「粉肝」，肝的狀態就像是川燙不到10秒的生牛肉，呈現粉嫩狀，很多患者對於肝纖維化沒有太多認知，以為肝纖維化與輕度脂肪肝相同，可透過運動減肥改善 ，事實上，一旦出現「粉肝」，邁入肝硬化、肝癌的速度將以倍速成長。

研究顯示，輕、中度肝纖維化患者若是未治療，與罹患沒有肝纖維化患者相比，罹患肝癌的機率是6.55倍，若輕度到中度，罹患肝癌機率約為2.7倍，余明隆說，被診斷為肝纖維化後，千萬別拖，一定要盡速就醫。

台灣肝病醫療策進會會長、台大講座教授高嘉宏表示，台大也有相關臨床數據，三到四成患者發現肝纖維化時，已中度或嚴重肝纖維化，民眾應主動關心自己的「肝纖維化指數」，過去需採肝臟組織切片檢查，聽到侵入性檢查，不少民眾卻步，現在可以公式計算「肝纖維化指數」，準確率達8成以上。