健康你我他／保持骨密度 30分鐘內路程我都用走的

2018-06-27 23:43 聯合報 圖與文／李張亞英（嘉義市）



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我告訴孩子們，給我打電話要在晚上，因為白天我幾乎都不在家，我參加各種活動，如到公園和弟兄姊妹跳讚美操；到文化中心看展覽、聽講座；參加樂齡學習課程等。只要走30分鐘以內的路程，我一定用走的，走路對我很重要。

以前，出門會拿把傘當拐杖，但有時太急，偶爾還是會跌倒。前年買了個手推車，這個小推車，讓我走路時多了一分保障，且推車有個置物箱，打開蓋子，裡面可放東西，走累了，坐在置物箱蓋子上，休息休息，真是一舉數得。

走路還需要一雙好鞋，以前我太節儉，在菜市場花300元買了雙不合腳的鞋，每次穿，腳麻、腳痛，有時還扭到腳，卻捨不得丟。直到兩三年前，發現腳有些變形，到健康鞋專賣店訂做足弓，放在女兒為我買的真皮好鞋裡面，雖然很貴，但為了走更遠的路，不得不花這個錢。

年紀一大把，我也想開了，跟著女兒早餐喝一杯初乳，再泡麥片，加黑芝麻粉、亞麻籽粉，黑芝麻粉含豐富鈣質。每餐五蔬果，外加堅果。在蛋白質方面，我會吃鮭魚、鯖魚、秋刀魚，除此之外，每天一顆白煮蛋。因為牙齒不好，我也天天吃豆腐、喝豆漿，這些也都是很好的鈣質來源。

現在我的骨密度檢測屬於中等程度，醫師說流失並不嚴重。我覺得平時多走路，走路時有安全穩固的小推車和一雙好鞋，注意均衡營養，對保持骨密度有很大幫助。