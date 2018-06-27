抗癌新方法 讓免疫系統不踩煞車

2018-06-27 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ／台北報導



肺癌有許多風險因子，包括二手菸、長期處在油煙環境及近來眾所關切的空汙等。 圖／123RF 分享 facebook

帽子歌后鳳飛飛和前法務部長陳定南，他們不抽菸，生活正常，但都罹患肺癌。肺癌有許多風險因子，包括二手菸、長期處在油煙環境及近來眾所關切的空汙等。

根據統計，女性肺癌成長人數是男性的兩倍，占十大癌症中死亡率第一，但74%病人發現已是晚期，五年存活率僅4.9%，所幸許多抗癌新武器出現，延長病人存活期。

台北慈濟醫院胸腔內科醫師黃俊耀表示，過去無法使用標靶的肺癌病人，以化療毒殺細胞，但副作用相對較多。如今治療進入個人化時代，每個病人的腫瘤基因變異不同，用藥及治療策略就不同。

免疫治療是抗癌新希望，黃俊耀指出，免疫調節劑像一支軍隊，透過阻斷敵人癌細胞上的PD-L1與人體T細胞的PD-1的連結，「讓免疫系統不踩煞車」，破壞癌細胞的能力就增強。

黃俊耀表示，免疫療法適合晚期肺癌不具標靶基因異常的病人，治療前先進行PD-L1檢測，若癌細胞PD-L1表現量超過50%，可單用免疫療法；若PD-L1表現量小於50%，可將免疫療法合併化療使用。

據統計，第一線使用免疫療法的患者，整體存活率達30個月，若合併化療，一年整體存活期達7成，但可能出現如疲倦、皮疹、惡心、腹瀉等副作用。

黃俊耀指出，對於肺癌晚期病人，免疫療法是一線生機，但礙於目前藥費昂貴，盼能夠納入健保給付，爭取更好的治療時機。

三軍總醫院中醫部醫師林齊魁指出，中醫治療原理是「扶正袪邪」，扶正與免疫療法相似，藉由增強自體免疫力對抗「邪氣」，並能保護骨髓，提升血小板；袪邪則採用行氣活血、化痰消癥的方法，控制腫瘤、結節、瘜肉的生長，對抗癌細胞，並減輕西醫治療出現的副作用。

根據健保資料庫，國內約三至五成的癌症病人接受中西醫治療，研究也顯示採中西醫治療，可降低死亡風險30%至50%。林齊魁建議，患者先經醫師評估病程、腫瘤大小，以可開刀清除病灶為優先，配合中藥調理，培養身體免疫力，對抗癌症。