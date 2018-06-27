台灣珍奶紅到國外！台北國際食品展週六開放民眾試飲

2018-06-27 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



國內規模最大、最具國際化指標性，同時也是國內外參展廠商最多的「台北國際食品展」，結合「台北國際食品加工設備暨製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備展」及「台灣國際清真產品展」共五項展覽內容，即日起至6月30日於世貿一館及南港展覽館一館同步展出，今年共有1,628家參展廠商，共使用4,059個攤位，包含來自全球37個國家、482家廠商來台參展，一次將食品業供應鏈完整呈現，更吸引眾多國內外買家前來參與此次亞洲食飲品年度盛會。

由於主辦單位中華民國對外貿易發展協會去年正式成立清真中心，協助業者拓展清真商機，本屆台灣國際清真產品展首度成立清真主題館，除了分區展示獲得清真認證的各類食品，更持續推動清真食物認證。另外，看準各式飲品與國內珍珠奶茶盛行的趨勢，亦於南港展覽館一樓展區推出首屆「台灣珍奶形象館」，集合展出珍奶產業六大領域，包括茶葉、原物料、包材容器、食品機械、整店輸出、連鎖品牌，展現上中下游完整產業鏈佈局。現場更有「全智動珍奶手搖機器人」示範機器手臂製作手搖飲，提供參觀者試飲。