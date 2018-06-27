台灣原創動畫FOOD超人 奪2項國際影展動畫獎

2018-06-27 19:38 中央社 台北27日電



以華人飲食文化為發想的台灣原創動畫「FOOD超人」獲得2項國際影展肯定，包括義大利奧尼羅斯動畫獎及美國南部電影節最佳動畫獎。圖為聯合數位文創董事長李彥甫（左）與風車圖書創意總監許文勝合影。 圖／聯合文創提供 分享 facebook

以華人飲食文化為發想的台灣原創動畫「FOOD超人」，為國內出版業者跨足動畫領域的作品，如今獲2項國際影展肯定，包括義大利奧尼羅斯動畫獎及美國南部電影節最佳動畫獎。

「FOOD超人」為國內出版業者風車圖書跨足原創動畫領域作品，主要角色皆以台灣特色食物為造型，第一季推出每集約10分鐘動畫，劇情主要圍繞在環境、科學、食品安全、品格教育、生活小知識等範疇，如今在國際影展奪下動畫獎項。

風車集團表示，「FOOD超人」不僅是亞洲唯一入圍2018年義大利「奧尼羅斯影展」（Oniros Film Awards）動畫獎的動畫，更勇奪2018年美國「南部電影節」（Southern Shorts Awards）動畫大獎；此外，「FOOD超人」20日在影音平台愛奇藝開播後，首週更新2集即突破120萬的收視佳績，吸引兩岸民眾關注。

風車圖書出版創意總監許文勝表示，3年前滿懷熱血投入動畫籌備、製作，到今年開始推廣，「但台灣市場這幾年萎縮的很快，是我始料未及，有一陣子甚至開始產生懷疑，如今能獲得這兩大獎肯定，又讓我回到了當初想要做FOOD超人的初衷」。

風車集團指出，從2015年底開始籌畫斥資新台幣1億元，邀請大葉大學多媒體數位內容學位學程助理教授陳志隆擔任編劇、分鏡，並由鈺昇動畫公司CEO劉志濬擔任總導演，目前已製作至第二季，預計推出52集、每集10分鐘內容，希望藉由動畫無遠弗屆的流行力，帶動異業間的龐大價值鏈。