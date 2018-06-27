影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



位在南海北端的東沙島，是中華民國在南海的重要島嶼之一。除了戰略意義，東沙在低度開發下所擁有的自然生態，也極具科學研究價值。島上除了豐富的原生植物，周遭的海草床，與環礁區域的珊瑚生態，更吸引許多國際學者前來研究。這次我們將以360度的鏡頭，來呈現東沙島上與近海的生態風貌。

在台灣西南方約四百多公里，由珊瑚礁堆積數千年而成的東沙島。這裡的生態十分的豐富，本報用360度的全景攝影，帶您一探東沙陸上與海中的美麗全貌。南海屏障國碑矗立在星空之中。東沙島是中華民國在南海的重要島嶼，自清朝開始納入中國版圖，是南海諸島中開發最早的島嶼。

全境由東沙環礁、南衛灘環礁及北衛灘環礁組成。面積約3500平方公里，環礁西側由珊瑚礁堆積成東沙島。外環礁水深且急，混亂的潮流帶來了豐富的營養鹽，造就了著名的珊瑚礁群，但這次我們拍不到。不過在近海，生態一樣很精彩。

進入東沙島東岸的近海，海底遍布著大面積共7種的海草床，除了提供魚蝦棲息、繁殖與覓食的場所，海草床的地下莖與茂密的葉片，更能固沙保護海岸。另外在光合作用下，每日為東沙海域吸收了90噸的二氧化碳，對生態環境的平衡，功不可沒。

海管處研究員廖震亨表示：「海草床的生成，底質跟陽光。東沙又有一個小小的潟湖，它會有一些累積的有機質會卡在那邊，應該也是多少對海草床的營養補給有些幫助。對生物來說，它的碎屑，有機碎屑可以提供很多生物；幼體或很多生物就以它為食，另外很小型的生物，小時候或是很小型的生物，它就是藉由海草床得到障蔽的效果，可以躲避敵害。所以海草床是很多生物很重要的孵育，跟孵化跟幼年時期生長的場所。這麼大規模的海草床，跟這麼多種類的海草床，台灣是沒有的。」

除了海底生物的多樣性，陸上植物的生態也很可觀。東沙島上188種原生植物，主要為熱帶海岸林與海漂植物。在島上的路旁隨處可以見到，在畫面前方最高處的白壁霜花，略右邊則是葛塔德木，最靠前方的則是草海桐，又稱半邊花，往右後方看則是低矮的毛苦參。不過隨著人類在島上的活動增加，東沙島上也存在著外來種入侵的困擾。

參加東沙生態研習營的學生，正在幫忙拔除島上的入侵植物。不過人力的去除僅能治標，最治本的方式，還是透過有計畫的環境復育。海管處東沙管理站技士張心怡說：「因為這裡持續都有人為活動嘛，但是那些外來種就像大花咸豐草（鬼針草），會用那種沾黏式的，可是我們很難避免說你褲子上帶有一點點的種子。大家可能坐船來或坐飛機來，你不小心就鞋子上或鞋帶上或褲子上帶到，你下來就拍一拍它就散播了。因為它們拓殖速度太快了，所以人活動比較頻繁的地方，大花咸豐草這種入侵種量就比較多。但是人為清除功效會有限，最有效治根的方法是在原地種原生種，你把那塊棲地搶回來之後，外來種就長不進去。那外來種它們是陽性樹種，那種了樹之後它的光不夠，就會長不出來，所以我們復育這些小苗的意義，就是希望趕快把這些棲地都復育回來。」

學生們將珍貴的原生植物種回棲地，除了力求保護東沙島上的生物多樣性，更是體驗生態保育的教育意義。東沙環礁在民國96年被劃定為國家公園後，雖然為求保育並未對一般人開放，但已經吸引許多生態學者造訪研究，但東沙範圍廣大，我們對它要徹底的了解，仍然需要相當時間。