「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



先前JR西日本宣布即將推出車身印有三麗鷗人氣角色「Hello Kitty」彩繪的500系回聲號（Kodama）新幹線列車，讓不少鐵道迷引頸期待，日前實車正式亮相，十足可愛粉嫩的外觀及內裝，讓粉絲大呼「好想搭！」、還有人打趣的說「幸好我沒女友，不然又要花錢了！」。

根據JR西日本釋出的資料，這台期間限定的Hello Kitty新幹線列車將於6月30日首航，每日往返各1班行駛於新大阪站與博多站，官網上已有到9月底前的行駛日程，至於10 月之後的行駛日將於決定後另行通知。

Hello Kitty新幹線共有8節車廂，車身側面都有粉紅色緞帶的彩繪，主要亮點在第1、2節車廂，第1節車廂「Hello! Plaza」將會介紹西日本的景點，並設有購物空間；第2節則為「KAWAII!ROOM」，有可愛Kitty彩繪的空間，還能和旅行導覽員「Hello Kitty」一起拍紀念照。