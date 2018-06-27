50歲前夕開始義診 林元清足跡踏遍海內外

2018-06-27 19:39 中央社 台北27日電



現任美國聯邦衛生褔利部副助理部長的林元清，從小在台灣長大，越戰末期毅然決然到美國行醫。50歲前夕挑戰喜馬拉雅山時，首次替當地藏胞義診，20幾年來隨慈濟志工踏遍海內外。

慈濟基金會今天舉行由林元清撰寫的「白雲度山」新書發表會，書中記錄林元清人生的前半場。

在台灣南投長大的林元清，建中畢業後考上台北醫學院，努力讀書之餘，也維持良好運動習慣，成為足球、橄欖球及柔道校隊，練就日後堅強勇敢的性格與強健的體魄。

1972年越戰末期，因為美國很多醫生前往越南前線服務，以致國內醫院必須招收外國醫生，林元清也遞出申請書。

隔年6月，林元清在全體家人的支持下，拎著兩箱行李和300元美金遠赴美國巴爾的摩協和醫院，展開他在美國的行醫人生。

剛到美國的林元清雖然感到台灣醫學與美國的差異，也感受到不公平待遇，但仍努力學習，幾年後選擇在美國開業。

林元清開業之初仍遇到許多困難，不過他秉持著忘年之交奈塞爾醫師所言「只要把手邊的事做好，就會有好事情發生」的意念下，他不在意是不是白卡病人，總以誠懇的態度、精湛的手術為病人服務。

這種精神也帶動林元清願意進行義診，林元清50歲前夕第2次挑戰喜馬拉雅山時，被一群藏胞包圍要求看病，忙了一天，那是林元清的第一次義診，也興起投身偏遠地區醫療的念頭。

雖然林元清是受洗的基督教徒，但為了協助病患，林元清20幾年來跟著慈濟志工到海外、台灣偏鄉和山區義診。

慈濟基金會指出，為了「讓每個人都有機會獲得最好的醫療照顧，讓每個人都獲得健康快樂」，讓超過70歲的林元清毅然決然地放棄退休生活，接受華府任命美國聯邦衛生褔利部副助理部長，兼少數族裔健康辦公室主任，主管全美少數族裔的健康及醫療事務。

林元清說，希望透過這本書鼓勵年輕朋友，觀照充滿希望與朝氣的自我，對所遇的人事物保持感恩心，當遭遇挫折時，能勇敢超越不足，進而完成心中的夢想。