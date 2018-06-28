2018年第二屆游牧森林音樂祭 10月暨南大學盛大登場！

2018-06-28 14:34 聯合新聞網 聯合數位文創



睽違兩年，第二屆「VOLVO Nomad Festival Taiwan 游牧森林音樂祭」即將在2018年10月13日、10月14日的週末，由北歐瑞典精品汽車品牌 大中華區VOLVO TAIWAN 汽車冠名贊助，帶領全系列車種，一起走向戶外，搭配同樣是北歐戶外品牌Fjällräven Taiwan(RockLand)與獲得2017年德國紅點設計獎 mojocoffee ..等贊助商的支持，於獲選2016年「世界綠色大學」之一的南投縣埔里鎮國立暨南國際大學盛大登場！

超過25甲活動場地內容圍繞三大主軸進行：戶外咖啡大賽、音樂饗宴、品牌風格聚落。除了跳脫傳統框架並加入許多戶外元素，「Nomad游牧生活」被廣泛地定義在多種生活形態上，精彩可期！

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戶外咖啡競賽：各方世界冠軍聚集、超級賽事精彩可期

Nomad著名的戶外咖啡大賽讓選手使用更自然、簡單並且有趣的方式製作咖啡。比賽指定使用器具，分為「標準賽」與「創意賽」，第一名將獲得由中華航空合作提供的台北－西雅圖來回機票等。本次大賽評審也邀請到世界各領域冠軍齊聚一堂：〈咖啡界〉2017世界咖啡沖煮大賽冠軍-王策；〈賽車界〉2017年CHINA GT Aston Martintk 車隊3分站冠軍-楊孟樵；〈烘焙界〉2011年法國世界麵包大賽特別獎-武子靖；〈商業界〉「商業界諾貝爾獎」之稱的霍特獎冠軍團隊-impctccoffee⋯⋯等，共17位評審，讓賽事更有看頭。

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音樂饗宴：各滅火器提油上場、草冬游牧大風吹

「Nomad Festival Taiwan 游牧森林音樂祭」邀請到超級人氣演唱團體「草東沒有派對」與「滅火器」共同領軍，超過數十組獨立創作歌手、樂團將於10月13日、10月14日一起馬拉松接力演唱High翻中台灣！

頂著28屆金曲獎「最佳新人」、「年度歌曲」、「最佳樂團」等多項殊榮的「草東沒有派對」，一直以來在國內外的演出門票總是供不應求，還被網友戲稱為「草東沒有門票」，這次受邀「Nomad Festival Taiwan 遊牧森林音樂祭」演出，同時也是「草東沒有派對」下半年度唯一一場公開大型戶外演唱；此外台灣最具代表性龐克搖滾樂團「滅火器」，以龐克搖滾為基調，歌詞真實的反應時代與生活，貼近大眾引發許多共鳴，成為這個時代的代表性樂團。

「Nomad Festival Taiwan 游牧森林音樂祭」邀請大家共同參與，看齊日本FUJI ROCK，連續兩天熱力接唱的音樂饗宴，一同打造屬於台灣自己的音樂盛會！一起到台中附近ROCK！