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影／台韓互惠使用自動通關正式啟用

2018-06-27 19:00聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

繼去年與美國互惠啟用自動通關之後，27日起國人前往南韓也可以使用互惠自動通關入境。南韓方面第1批註冊我國自動通關系統的旅客10多人，27日下午也首度經過自動通關順利從桃園機場入境。

台韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄簽署儀式，27日下午2時在桃園機場第2航廈入境大廳舉行，由南韓方面駐台北韓國代表部代表楊昌洙，和我方駐韓國台北代表部大使石定分別代表雙方簽署，內政部長葉俊榮在場見證。

移民署為了迎接南韓旅客使用自動通關系統，日前派出工作人員前往仁川機場，受理南韓旅客申請註冊。第1批使用我方自動通關系統的南韓旅客，27日下午抵達桃園機場第2航廈，移民署國境事務大隊特別派出移民官在空橋門口引導，10多名已經完成註冊的南韓旅客，順利經由自動通關系統入境。

葉俊榮表示，台美於去年11月1日啟用雙方人民互惠使用自動查驗通關系統後，內政部即擬定「外籍旅客信賴計畫」（Trusted Traveler Program），成立專案推動與他國在自動通關方面的合作。27日台韓自動通關完成簽署，是極具代表性與意義的一步，除了成為該計畫制定以來的首案外，亦顯示我國國境安全管理及e-Gate系統與國際標準接軌。

葉俊榮指出，除了美國、南韓外，澳洲也於去年11月宣布將台灣納為澳洲入境「智慧閘門」永久適用國，我方基於平等互惠立場，也將對澳洲開放自動通關系統。未來將有更多的重量級國家可望加入自動通關行列，也讓國人日後出國能夠更快速、便捷、有尊嚴。

內政部統計，台、韓雙邊人民交流日益頻密，去年南韓旅客來台人數已突破105萬人，僅次於大陸、日本及香港來台人數，我國訪韓旅客將近89萬人，預估今年可以突破200萬人。台韓雙方評估資料都顯示，實施台韓互惠使用自動通關系統，大幅提升台、韓人民入出境的便利性，可望提高雙方人民至對方旅遊的意願，對於促進兩國觀光發展將有實質助益。

為了慶祝台韓互惠自動通關啟用，我方的中華航空、長榮航空，長久經營首爾航線的國泰航空，以及南韓方面大韓航空、韓亞航空等5家航空公司，各捐贈1張首爾往返桃園的機票，27日下午由內政部長葉俊榮把機票贈與5位台韓雙方的幸運兒。

根據南韓方面的作業規定，國人年滿17歲且持有效電子晶片護照，即日起前往南韓，註冊後就可以開始使用韓方的自動通關服務（SeS），以後再次入出南韓都可以使用。如果是第1次前往南韓的國人，因為韓方設在機場的註冊服務點位於機場管制區外，入境時須經過人工查驗。建議國人可以在入境通關後或出境返回台灣前，預留時間前往註冊，完成註冊馬上可以使用韓國自動通關服務系統出境。

申辦方式，國人在韓國 SeS 註冊中心填寫並繳交電子申請書，註冊官員登錄申請者的照片及指紋等生物跡證，核對申請者沒有不良紀錄，就會核准並在護照內貼上 SeS 註冊貼紙。這項申請服務完全免費。

台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，由韓方駐台北韓國...
台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，由韓方駐台北韓國代表部代表楊昌洙（左），與我方駐韓國台北代表部大使石定（右）代表簽署並換約，內政部長葉俊榮（中）見證。記者陳嘉寧／攝影
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台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，10多名南韓旅客...
台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，10多名南韓旅客首度使用我方自動通關系統入境，其中有3名幸運兒抽中首爾往返桃園機票，由內政部長葉俊榮（左二）頒獎。記者陳嘉寧／攝影
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台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，10多名南韓旅客...
台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，10多名南韓旅客首度通過我國的自動通關系統入境。記者陳嘉寧／攝影
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台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，由韓方駐台北韓國...
台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，由韓方駐台北韓國代表部代表楊昌洙（左四）、我方駐韓國台北代表部大使石定（左六）、內政部長葉俊榮（左五）及各界來賓共同主持啟用儀式。記者陳嘉寧／攝影
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台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，由韓方駐台北韓國...
台韓互惠使用自動通關查驗系統，27日下午在桃園機場正式簽約啟用，由韓方駐台北韓國代表部代表楊昌洙（左三），與我方駐韓國台北代表部大使石定（左四）簽署，內政部長葉俊榮（左二）在場見證。記者陳嘉寧／攝影
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