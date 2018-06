三星公益路跑新增9公里競賽組 即日起開放網路報名

2018-06-27 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



一年一度的三星公益路跑Run For Children即日起開放報名,10月14日將於台北市政府市民廣場起跑,除了往年許多親子共襄盛舉的3公里休閒賽程之外,今年再新增9公里競賽組全新賽程,希望能吸引更多年輕人與路跑愛好者,報名費將全數捐贈家扶基金會做為「星美好獎助學金」,幫助有才能的孩子一展長才。

三星邀請知名運動英雄們組成星美好聯盟,包括大力女子郭婞淳、翻滾吧男人李智凱、黃金右臂鄭兆村、跨欄一哥陳傑等將在路跑當日擔任領跑人,其中李智凱、陳傑已是第3次參加,郭婞淳則是二度參與。郭婞淳今天(6月27日)在活動現場化身最佳教練,帶領大家做熱血暖身操,為10月的路跑暖身;空手道女將文姿云屆時因賽事無法參加路跑,今天也出席記者會為家扶受助學童蔡宇魁親授空手道基本功及訓練心法。

自從2005年舉辦至今已邁入第14屆的三星公益路跑每年平均有27,000位民眾參與,台灣三星行銷部處長劉姿瓘表示,「星美好」公益計畫從星教育、星人才、星關懷、星環境等4大面向出發,其中運動贊助及公益路跑正是對星人才的承諾與實踐,星美好獎助學金每年預計資助全台國小到大專200位家扶學童,讓他們在體育、藝術、音樂、戲劇等領域得以發揮天賦,不因家境困難而受到阻礙。

在國際賽事屢創佳績的郭婞淳感謝三星對於體壇的關注,科技與醫療的輔助讓她能更專注在訓練上,為台灣爭取榮耀,「去年我們在雨中邁步,為家扶小朋友、為公益盡一份心力,今年希望能有好天氣」。

立農國小蔡宇魁因堅持跆拳道的夢想而成為星美好獎助學金受益代表,學習跆拳道短短3年時間,就獲得2016年全國國小盃跆拳道對打錦標賽第一名的好成績,但道服、護具、檢定、比賽報名等費用對家境困難的家庭來說是不小的負擔,有了獎助學金之後讓他參賽更無後顧之憂,他希望未來能像郭婞淳、文姿云一樣厲害,帶媽媽、哥哥、妹妹出去看看外面的世界,更希望長大後有能力貢獻自己的力量,幫助更多和他一樣的小朋友。