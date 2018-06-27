親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

飯店床尾放塊布有啥用？真相揭曉網友驚：文化差異好大

獨家／曾是台灣主持天后 陶子半年零主持嘆好慘

三星公益路跑新增9公里競賽組 即日起開放網路報名

2018-06-27 18:50聯合報 記者陳立儀╱即時報導

一年一度的三星公益路跑Run For Children即日起開放報名，10月14日將於台北市政府市民廣場起跑，除了往年許多親子共襄盛舉的3公里休閒賽程之外，今年再新增9公里競賽組全新賽程，希望能吸引更多年輕人與路跑愛好者，報名費將全數捐贈家扶基金會做為「星美好獎助學金」，幫助有才能的孩子一展長才。

三星邀請知名運動英雄們組成星美好聯盟，包括大力女子郭婞淳、翻滾吧男人李智凱、黃金右臂鄭兆村、跨欄一哥陳傑等將在路跑當日擔任領跑人，其中李智凱、陳傑已是第3次參加，郭婞淳則是二度參與。郭婞淳今天（6月27日）在活動現場化身最佳教練，帶領大家做熱血暖身操，為10月的路跑暖身；空手道女將文姿云屆時因賽事無法參加路跑，今天也出席記者會為家扶受助學童蔡宇魁親授空手道基本功及訓練心法。

自從2005年舉辦至今已邁入第14屆的三星公益路跑每年平均有27,000位民眾參與，台灣三星行銷部處長劉姿瓘表示，「星美好」公益計畫從星教育、星人才、星關懷、星環境等4大面向出發，其中運動贊助及公益路跑正是對星人才的承諾與實踐，星美好獎助學金每年預計資助全台國小到大專200位家扶學童，讓他們在體育、藝術、音樂、戲劇等領域得以發揮天賦，不因家境困難而受到阻礙。

在國際賽事屢創佳績的郭婞淳感謝三星對於體壇的關注，科技與醫療的輔助讓她能更專注在訓練上，為台灣爭取榮耀，「去年我們在雨中邁步，為家扶小朋友、為公益盡一份心力，今年希望能有好天氣」。

立農國小蔡宇魁因堅持跆拳道的夢想而成為星美好獎助學金受益代表，學習跆拳道短短3年時間，就獲得2016年全國國小盃跆拳道對打錦標賽第一名的好成績，但道服、護具、檢定、比賽報名等費用對家境困難的家庭來說是不小的負擔，有了獎助學金之後讓他參賽更無後顧之憂，他希望未來能像郭婞淳、文姿云一樣厲害，帶媽媽、哥哥、妹妹出去看看外面的世界，更希望長大後有能力貢獻自己的力量，幫助更多和他一樣的小朋友。

第14屆三星公益路跑Run for Children即日起至9月7日開放網路報名，3公里休閒組每人報名費100元、9公里競賽組每人報名費200元，活動網址為https://www.samsung.com/tw/campaign/2018runforchildren/

三星第14屆公益路跑Run For Children預計將全數報名費捐贈家扶基金...
三星第14屆公益路跑Run For Children預計將全數報名費捐贈家扶基金會「星美好獎助學金」，運動健將文姿云、郭婞淳現身力挺。圖／三星提供
分享
三星第14屆公益路跑Run For Children開放報名，10月14日開跑。...
三星第14屆公益路跑Run For Children開放報名，10月14日開跑。（左起）家扶基金會執行長何素秋、金牌選手郭婞淳、星美好小將蔡宇魁、台灣三星行銷部處長劉姿瓘、空手道女將文姿云。圖／三星提供
分享
三星第14屆公益路跑Run For Children開放報名，10月14日開跑。...
三星第14屆公益路跑Run For Children開放報名，10月14日開跑。（左起）台灣三星行銷部處長劉姿瓘、空手道女將文姿云、星美好小將蔡宇魁、金牌選手郭婞淳。圖／三星提供
分享
三星第14屆公益路跑Run For Children開放報名，領跑大使郭婞淳（圖...
三星第14屆公益路跑Run For Children開放報名，領跑大使郭婞淳（圖中）熱力帶領全場為活動暖身。圖／三星提供
分享
台灣三星長期關注體育人才培育，邀請眾運動豪傑共同為三星公益路跑發聲。（左起）文姿...
台灣三星長期關注體育人才培育，邀請眾運動豪傑共同為三星公益路跑發聲。（左起）文姿云、鄭兆村、陳傑、李智凱、郭婞淳。圖／三星提供
分享

路跑跆拳親子
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

台灣原創動畫FOOD超人 奪2項國際影展動畫獎

2018-06-27 19:38

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

影／台韓互惠使用自動通關正式啟用

2018-06-27 19:00

阿里山森鐵復駛 吸引國內外遊客搭乘

2018-06-27 18:41

影╱別以為肝纖維化可以等！ 罹肝癌風險增6.55倍

2018-06-27 18:39

回應醫改會長庚未結案說　衛福部：近期計畫再追蹤

2018-06-27 18:28

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

記者放下相機 畫筆速寫家鄉

2018-06-27 16:32

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

雞蛋殘留芬普尼限量標準出爐 後天上路

2018-06-27 15:48

兩屆運彩世足抽百萬轎車 得主竟然都是台中人

2018-06-27 15:25

洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52

自強號閒置兩天 杯架竟長菇

2018-06-27 14:38

林務局對話森鐵員工「無差別待遇移轉」

2018-06-27 14:37

阿里山火車今復駛 遊客搶搭首班列車

2018-06-27 14:34

孝女捐肝救母 C肝病毒竟再侵害新肝

2018-06-27 14:22

醫院治理黑暗 醫改會檢舉衛福部

2018-06-27 14:21

歇會兒！逛百貨放慢腳步 讓我們看展去

2018-06-27 13:27

24件情殺案19死、14傷 現代婦女籲啟動家暴預防

2018-06-27 13:26

3個愛的保護傘 弱勢孩童暑假餐食免煩惱

2018-06-27 13:08

精進預警能力 氣象局啟用第2座防災降雨雷達

2018-06-27 12:52

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

拿到身分證 美籍神父安德森：我是正港台灣人

2018-06-27 12:37

機器人關節置換術 可局部代替全膝置換

2018-06-27 12:22

兒子捐肝移植 男肝癌中期重獲生機

2018-06-27 11:56

林務局長和森鐵員工對話 強調沒差別待遇移轉

2018-06-27 11:52

單車環島旅行 一個生命翻轉的機會

2018-06-27 11:48

吸遊客 原民藝術家優席夫畫作躍上普悠瑪

2018-06-27 11:37

高鐵交通聯票更便利 ibon網路平台27日開放購票

2018-06-27 10:58

影／拒絕超時過勞協調破局 空服員發動罷工投票

2018-06-27 10:53

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50
看更多

熱門文章

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

媽咪速玲搶先拍 MK限量塗鴉系列超奔放

2018-06-26 19:56

達菲有新朋友！圓眼垂耳的Cookie現身香港迪士尼

2018-06-26 23:46

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

地獄來的草莓 – 澳洲打工渡假的迷思

2018-06-27 09:56

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top