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獨家／曾是台灣主持天后 陶子半年零主持嘆好慘

賴英里宣布請辭寒舍董座 聲明「個人因素」

影╱別以為肝纖維化可以等！ 罹肝癌風險增6.55倍

2018-06-27 18:39聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

別以為「粉肝」可逆，當心5到10年後，肝癌就找上門。國內研究發現，罹患中度肝纖維化俗稱「粉肝」的患者或是40歲以上者，是罹患肝癌的重要危險因子，且中度肝纖維化若是未即時治療，罹患肝癌的風險與一般人相比高達6.55倍，醫師呼籲，肝是沈默的器官，別以為不痛不癢就疏忽治療，等到肝硬化再治療，治療難度就會大幅提高，致死率也增加。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院，追蹤高醫以及3家區域醫院，總計1281名C肝患者長達5.5年，患者平均50歲左右，分析患者罹患肝癌的機率以及危險因子，發現C肝患者已經有中度肝纖維化者，以及40歲以上者，會增加罹患肝癌的風險。

該計畫主持人、高雄醫學大學特聘教授余明隆表示，脂肪肝之後，就會造成肝纖維化，肝纖維化總計分為5個期別，輕度肝纖維化為F0期或是F1期，中度肝纖維化為F2期，嚴重肝纖維化為F3期，緊急肝纖維化為F4期。

余明隆說，輕、中度肝纖維化就是俗稱「粉肝」，肝的狀態就像是川燙不到10秒的生牛肉，呈現粉嫩狀，很多患者對於肝纖維化沒有太多認知，還以為肝纖維化與輕度脂肪肝相同，可透過運動減肥可逆，事實上，一旦出現粉肝的情況，邁入肝硬化、肝癌的速度將以倍速成長。

研究顯示，輕、中度肝纖維化患者若是未治療，與罹患沒有罹患肝纖維化患者相比，罹患肝癌的機率是6.55倍，若是輕度到中度罹患肝癌的機率也很高，約為2.7倍，余明隆說，被診斷為肝纖維化千萬別拖，一定要儘速就醫。

台灣肝病醫療策進會會長、台大講座教授高嘉宏表示，台灣大學也有相關的臨床數據，統計發現約有3到4成患者發現肝纖維化時已進入中度或是嚴重肝纖維化，民眾應要主動關心自己的「肝纖維化指數」，過去想瞭解自身肝纖維化程度，需採肝臟組織切片，但聽到侵入性的檢查不少民眾都會卻步，而現在只要以公式計算「肝纖維化指數」，準確率達8成以上。

患者肝癌脂肪
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