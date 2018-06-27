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回應醫改會長庚未結案說　衛福部：近期計畫再追蹤

2018-06-27 18:28聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

林口長庚醫院急診集體出走事件滿一週年，醫改會今天號召20多個團體到監察院陳情，以...
林口長庚醫院急診集體出走事件滿一週年，醫改會今天號召20多個團體到監察院陳情，以「三個沒有」為由，檢舉中央主管機關衛生福利部。 記者陳婕翎／攝影
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針對醫改會今天提出衛福部未將一年前爆發的長庚急診集體出走事件結案，衛福部醫事司長石崇良說，關於這類醫療事件沒有結案不結案的說法，後續追蹤是持續不間斷的，且正逢事件一週年，近期計畫再對長庚醫院進行再追蹤。

針對醫改會提出的「三個沒有」，石崇良一一回應。關於「事前沒發現」，他強調，現行的財報監管機制採三重審查，經專業會計師簽證、查核，更會將財報資訊張貼於網路，資訊十分透明化。此外，《醫療法》修正案三讀後，將強化會計師責任，若有隱匿或造假將須負連帶責任。

針對「事發沒下文」及「事後沒結案」，石崇良表示，目前各醫院的各項人力數據及對應評鑑項目成績等調查報告於網路上皆可查詢，應是醫改會沒有發現；至於未結案一說，他則重申，「長庚事件調查報告」後續追查不會停止，未來會繼續不定期追蹤，所以沒有結案這個說法，近日也將進行一年後的再追蹤，會將資料轉給衛生局做年度督考，例行評鑑也會納入追蹤。

此外，為使財團法人醫院管理更加完善，石崇良說，衞福部已提出強化董事會治理、資訊透明公開及社會責任的《醫療法》修正案：另提出主動通報義務的《醫療事故預防及爭議處理法》草案，加強重大醫療事故系統除錯機制，計畫比照飛安事故除啓動外部調查，更會公布結果。這些法案都已經立法院衞環委員會審查，若下個會期二三讀通過就能馬上施行。

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