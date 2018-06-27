新南向政策奏效 紐澳印度客估成長2位數

2018-06-27 18:39 中央社 台北27日電



「106年有約十分之一的新加坡人來過台灣。」交通部觀光局駐新加坡辦事處主任林信任今天表示，不只新加坡，預估今年印度和紐澳來台人次也會有2位數成長。

交通部觀光局今天舉辦駐外主任會議，召集所有駐外辦事處主任回台，觀光局駐新加坡辦事處主任林信任今天表示，新加坡實際居住人口約有400萬人，根據統計，去年有42萬多人次造訪過台灣，相當於約有十分之一的人造訪過台灣，可見新南向政策的成功。

他表示，今年觀光局駐新加坡辦事處首次參與新加坡2018年亞洲潛水展，將台灣的海洋生態呈現在新加坡人眼前，也讓許多新加坡人大呼「好想到台灣潛水」。他也說明，潛水要找教練，還要租裝備，屬於高消費的旅遊活動，且24小時內不能搭機，因此停留台灣的時間要更久，也會增加消費，絕對會帶動高觀光產值。

印度市場和紐澳市場也是由觀光局駐新加坡辦事處負責，他表示，印度只有2%金字塔頂端的人有能力出國，今年將加強宣傳力道，可望帶動2位數成長，而紐澳市場受惠於紐西蘭航空開航，估計旅客量也會有10%的成長，他也預告，明年將和阿聯酋航空合作宣傳台灣航線，盼在明年夏季吸引中東旅客來台旅遊。

日本市場方面，觀光局駐東京辦事處主任鄭憶萍則表示，台日雙方市場穩定，今年已經和日本富山縣合作，推出彩繪路面電車，也會積極爭取日本修業旅行客源。