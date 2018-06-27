中部三大醫院雙向轉診 逾千院所響應

2018-06-27 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市3大醫學中心響應政府分級醫療政策，投入雙向轉診，中山醫學大學附設醫院與272家中彰投地區基層醫院、診所合作的「中山大雁、共榮基層」策略聯盟今啟動，每天保留600個門診名額給轉診病患；中國醫藥大學附設醫院透過大數據，與332家合作院所建構智慧化轉診平台；台中榮總與539家院所合作，簽訂「醫療垂直轉銜計畫」，總計中部地區共1133家基層院所響應。

健保署長李伯璋說，由醫學中心帶頭投入雙向轉診，改善醫學中心壅塞問題，也提供民眾最優質醫療照護。民眾透過健保署推動的「健保醫療資訊雲端查詢系統」，跨院所就能查詢已做過的檢驗報告、用藥，雙向轉診無論是上轉或下轉病患，透過LINE、簡訊等連繫、交接，形成雙主治醫師制度，讓民眾轉診更放心，就近可由厝邊好醫師為健康把關。

中山附醫說，「中山大雁、共榮基層」策略聯盟，與中部衛福部南投醫院等19家地區醫院、250家診所，以及3家居家護理所共同簽定，快捷化雙向轉診，每天保留600個門診名額給轉診病患，轉診中心也提供掛號服務單一服務窗口，建立轉診病患綠色通道，並提供轉診優惠，提供轉診病患更完善便捷的醫療照護。

中國附醫透過大數據，與332家合作院所建構中國醫點通APP、Web轉診服務系統等雙向智慧化轉診平台，即時傳遞轉診單、病歷及檢驗檢查結果，由電腦篩選病況穩定病人，優先下轉原轉診院所，轉診病患優先掛號、看診、住院安排，其中150間診所與中國附醫建立「民眾守護健康聯盟」。