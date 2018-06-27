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對流旺盛 中南部7縣市大雨特報

2018-06-27 17:14中央社 台北27日電

對流雲系發展旺盛，中央氣象局今天針對中南部7縣市發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊、強陣風。

大雨特報縣市：雲林縣、台南市、高雄市、南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣。

大雨特報氣象局
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