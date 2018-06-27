降低銀髮手術風險 救心微創手術傷口不到一公分

2018-06-27 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



82歲的陳伯伯今年初突然走一點路就氣喘吁吁且胸悶、雙腳水腫，甚至昏倒，到醫院檢查發現是嚴重主動脈瓣膜狹窄導致心臟衰竭及腦部循環不足等症狀，以微創經導管主動脈瓣置換手術治療，術後僅有鼠蹊部不到1公分傷口，並於術後一週康復出院。

目前治療主動脈瓣膜狹窄最有效的方式是瓣膜置換手術，三軍總醫院心臟血管外科醫師柯宏彥強調，傳統開胸主動脈瓣置換手術已實施多年，相當成熟且有效，但是，對年紀大又併發許多慢性病的銀髮族長者而言，這樣的大型手術不僅會帶來大傷口、手術中還需要暫停心臟跳動及長時間全身麻醉，風險相對提高。

隨著科技進步，風險較低的微創經導管主動脈瓣置換手術問世，柯宏彥說明，7至8成患者的導管是由鼠蹊部主動脈送至心臟，接著將一顆未吹氣的小氣球送至硬化瓣膜處，慢慢吹氣將狹窄出口撐開，取出氣球後再放入帶有對折組織瓣膜的第二顆氣球，定位後一樣以充氣方式撐開新瓣膜支架，卡進原瓣膜處，直接重疊於壞掉瓣膜上，取代其功能。

微創手術相較傳統開胸手術有三大優點，首先是手術時間縮短，傳統開胸手術約需耗費6~8小時，但微創手術只需2小時左右；再者是傷口微小，一般傳統開胸手術後會造成15~20公分的大傷口，但微創手術傷口不到1公分傷口；最後是康復時間縮短，微創手術後7~10天就可回家休養，但80歲的長者在經過一般傳統開胸手術起碼都須住院2~3週才能返家。

柯宏彥坦言，雖然微創手術失敗率低於1%，但仍有風險存在，例如新瓣膜無法好好在原瓣膜處卡住，就會發生彈飛或掉入心臟中等危險狀況，另外也有少數患者在做完微創手術後會出現心律不整的後遺症，須額外加裝心臟節律器。而且，目前健保尚未全額補助微創經導管主動脈瓣置換手術，須嚴格審查必要條件者才能申請手術補助給付，而且就算申請到補助，也還是要自掏腰包買100多萬的組織瓣膜。