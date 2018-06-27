台日戲偶文化交流 三昧堂饋贈特製戲偶

2018-06-27 17:50 中央社 嘉義市27日電



台灣「三昧堂」創意布袋戲偶赴日展演，並與日本文樂偶（人形淨流璃）操偶師交流，並特別打造一尊全新戲偶「三昧(王留)璃-文本樂慧」贈送給文樂劇場。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻今天受訪指出，「三昧堂」是從嘉義發跡的布袋戲偶團體，由一群布袋戲愛好者組成，成員來自各行各業，有大學助理教授、工廠作業員、電視台導播、補習班主任、美髮師等。

嚴仁鴻表示，三昧堂團長劉國安、文藻外語大學應用華語文系副教授施忠賢等21人，日前應邀赴日本大阪中華總會、大華學校展覽及公演，並前往日本國立文樂劇場與操偶師交流。

他說，文藻外語大學「布袋戲在地國際化」團隊為了宣揚布袋戲，由計畫主持人施忠賢帶領三昧堂創意布袋戲偶赴日交流，在文樂劇場表演雙人操偶水袖舞、紙傘舞、摺扇舞，搭配現場演奏的專屬配樂「冬雪」與「紅顏」等樂曲，讓文樂劇場「人形師」吉田簑紫郎等人讚賞不已。

吉田簑紫郎表示，人形淨琉璃偶劇在日本有400多年歷史，現在通稱為「文樂 」，是一種配有淨琉璃曲調的木偶劇，由太夫說唱，三味線樂手彈奏，人形師操偶。

他說，人形淨琉璃劇過去只有一人操縱一偶，西元1734年出現3人協同操一偶的「3人操縱」法，難度頗高。2009年，日本文樂（人形淨琉璃）入選聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄，是日本珍貴的民間傳統藝能。

三昧堂團長劉國安指出，文樂的人形淨琉璃劇與台灣布袋戲有許多異曲同工之處，例如都由男性操偶，偶身沉重，一人旁白，現場配樂，樂師同台，及傳統劇本改編等。

劉國安表示，三昧堂這次打造一尊全新戲偶「三昧琉璃-文本樂慧」贈送給日本國立文樂劇場。這尊戲偶以日本國旗的紅白為主色，結合中國唐代的官服與日本神官狩服，融合中日文化元素，做為這次交流紀念。

嚴仁鴻表示，三昧堂將於7月與文藻外語大學再度合作，前往越南胡志明市開辦台灣布袋戲營隊，希望把台灣布袋戲之美傳播到國際上。