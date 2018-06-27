光碼科技結合布袋戲 戲偶俠義傳奇告訴你

2018-06-27 17:03 中央社 台北27日電



「霹靂藝術科幻特展」29日登場，工研院將貢獻新研發的「光碼互動科技」，參觀民眾用手機掃描戲偶上的「光」，即可一探每尊戲偶背後的深情故事及俠義傳奇，為文創注入新生命。

工業技術研究院服務系統科技中心主任鄭仁傑指出，新研發的光碼互動科技，是結合工研院的照明與可見光通訊技術，所發展出的創新智慧互動應用技術。

鄭仁傑表示，它是利用LED燈以肉眼無法辨識的「快閃」打出「密碼」，民眾只需下載掃描光碼的APP應用程式，對著受光的商品拍照，就會跳出布袋戲偶（展品）相關資訊。因此，燈具加上訊號模組，光就像是「會傳訊息的LED燈」，參觀者可利用手機接收燈光傳送出來的資訊，這項科技可應用在展覽傳遞展場資訊、產品訊息，也可應用在室內定位及其它與位置有關的貼心服務。

鄭仁傑說，現代人已經習慣用QR CODE擷取資訊，光就像是隱形的QR CODE，只要燈光照射的範圍，就能接收資訊，不受角度限制，便捷又快速，不像QR CODE容易複製，更能免去個資遭竊的疑慮；近幾年更隨著LED照明的蓬勃發展，成為光碼技術推展的利基。

霹靂藝術科幻特展6月29日到9月24日展出，展出地點在國立中正紀念堂。