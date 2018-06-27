退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



「凌雲御風去，報國把志伸」退伍空軍士官長張克森用部隊長官教的事，種出了全國第三的紅肉、白肉火龍果。吳克森說，曾幾何時，在不喜歡的環境下，學到了人生重要兩個詞語「認真」與「負責」，讓他終身受用無窮。

「我已經做了20年我不想做的事情」吳克森說道，20年前，家境清寒，四個兄弟姊妹都需要龐大教育經費，身為么子的他，扛下家裡的經濟負擔，毅然決然踏入軍旅生涯。

退伍回到家鄉後，眾人不看好，常有人詢問「為何要去做不是自己專長的事？」萬事起頭難，吳克森開始第一年就積下負債，他北中南的農業研討會跑遍，認真筆記、請教專家，直到第三年才打平收支，他說，「只是單純為一口氣，想證明自己也可以。」

吳克森走在果園，一邊整理一邊說道，「紅肉順口、白肉甘甜」細細道出每一種火龍果的特性，種植的秘訣彷彿烙印在骨子。他說，白肉火龍果需要高品質的管理，才有淡淡的甜味，沒有精心造料，果實只會日漸苦澀，農民生活也跟著發苦。

吳克森笑著說道，台北的小姐都很喜歡跟他訂購紅肉火龍果，因為可以「潤腸」。