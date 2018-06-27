記者放下相機 畫筆速寫家鄉

2018-06-27 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



48歲的蕭漢元從小就喜歡畫畫，學生時期拿過多次美術比賽獎項，但後來當了彰化在地新聞台的攝影記者，透過鏡頭拍攝彰化各地多年，從91年起，他重拾畫筆，開始用眼睛觀察、用彩筆速寫彰化縣26鄉鎮風采，也曾辦過多次速寫畫展。如今，他又選擇在出生地社頭鄉，有50年歷史的「國華大旅社」轉型的咖啡館「Check in 6次元」舉辦速寫個展，展出近50幅近年作品，包括百年醬油工廠、三合院、校園建築、街景、農村生活點滴等，將展出至9月2日。

咖啡館老闆陳毅說，蕭漢元的畫作平易近人又貼近生活，搭配咖啡香，可以紓壓又撫慰人心，因此力邀來店展出。蕭漢元說，所謂的「城市速寫」，是近年國際開始流行的趨勢，在短時間內觀察、描繪，用簡單的筆觸和簡易的水彩畫筆，代替相機記錄這個城市。

「數位相機普及，大家隨手就能拍好幾百張，但真的能打動人心嗎？」蕭漢元說，數位相機拍照太容易，但人們卻很少真正用眼睛觀察，速寫用手描繪之前，人們會更用心觀察景物、細節，描繪出來的畫面，更有溫度，也更能打動人心。他說，很多人拿起筆來就是下不了手，「但其實繪畫沒有這麼難」，只要3、5分鐘，也可以簡單畫出一幅畫，只要用心，就很好。