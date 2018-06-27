花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



雲林縣花生因日前時晴時雨，大雨過後又連日高溫日曬，造成花生水傷與果莢黑斑病，有農民2分地採收不到100台斤，採收不到一半產量。立法委員張麗善表示，盼政府應放寬農業災害標準，盡速啟動災害專案救助農民。

全國花生田約共8000公頃，在雲林就有6000公頃花生田。張麗善邀請農糧署中區分署長王安石、農糧署雲林縣辦事處主任劉信良、農業改良場研究員楊藹華等，深入田間，查看花生災害情形。

王安石表示，目前為止尚在查報作業階段，雲林縣僅有6%花生農田申報損失，尚未到達補助標準的20%，只要到達標準即會啟動專案；多位農會總幹事與農民前往田間，拔起花生，多數都未結果，質疑官員6%的數據是從何而來。

張麗善指出，七年前，農委會主委陳武雄對花生啟動專案災害補助，並且對於發芽的花生以每公斤20元收購。他也呼籲，現任農委會主委不要不聞不問，盡速提出辦法救助農民。

周姓農民表示，原本一分地可以收成600至800台斤，現直接砍半，收成四百台斤都不到，一分地農藥與肥料成本就要1萬2000元，成本負擔就讓農民苦哈哈。