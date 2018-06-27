長者當心 主動脈瓣膜退化恐釀心臟衰竭

2018-06-27 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



號稱心臟幫浦門戶的主動脈瓣膜是人體內最重要的瓣膜，醫師提醒，當主動脈瓣膜隨著年齡增長退化，硬化的瓣膜就像卡住的水龍頭無法流出水，除了會導致心臟無法輸出足夠血液供應全身器官循環，更會造成心臟費力做工而使心臟本身衰竭。

三軍總醫院心臟血管外科醫師柯宏彥表示，因退化或風濕等原因造成主動脈瓣膜出口變狹窄的症狀，在醫界被稱為主動脈瓣膜狹窄。該症狀好發於65歲以上的老人族群，發病主因就是因身體自然退化造成，但在東南亞或中國大陸部分地區則可能因公衛不佳遭感染導致。他也特別提及，在臨床中有發現，洗腎患者因體內容易鈣沉積，因此主動脈瓣膜狹窄發生率較一般人高。

主動脈瓣膜狹窄到底會有哪些症狀，柯宏彥解釋，初期病患可能會出現走幾步路就氣喘吁吁、感到胸悶及心絞痛、頭暈、甚至暈倒等症狀，後期更會進展成心臟衰竭。因此，若不加以介入治療平均存活時間通常不超過兩年，目前最有效的治療方式是瓣膜置換手術。

柯宏彥說，老年人罹患主動脈瓣膜狹窄比例約為10%，與其他心臟相關疾病相比，發病率其實偏高，但因為初期症狀與一般生理退化相似，所以常有病患誤認自己只是年紀大體能變差，一不注意就延遲到昏倒送醫才驚覺自己患病。所以，他建議，凡65歲以上的長者應定期到醫院檢查，主動脈瓣膜狹窄診斷十分簡單，只須聽心音就能知道是否患病。