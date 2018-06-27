跟陌生人性愛不戴套 增染愛滋風險

2018-06-27 16:09 中央社 台北27日電



今天是全民愛滋篩檢日，一份網路調查指出，超過4成民眾曾和陌生人發生性關係，且近5成性行為沒帶套。專家提醒，愛滋病毒可透過不安全性行為傳染，戴套、篩檢助防治。

台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同策劃「為i篩檢．線上風險評估」網路問卷調查，分析9568筆資料後發現，民眾性行為潛藏危機，可能導致愛滋感染風險，且事後只敢在網路上求助鍵盤醫生、請網友隔空抓藥，也可能錯失防治黃金期。

調查結果顯示，超過4成（42.4%）民眾曾與陌生人發生性關係，且過半數（50.5%）不清楚對方是否感染愛滋病毒；最令醫界擔憂的是，每10人就有1人染過性病（10.5%），卻有近5成（48.8%）民眾做愛不戴套。

台灣愛滋病護理學會常務理事邱飄逸表示，現在交友軟體盛行，年輕人挑伴侶常先從外表判斷，但性病未必能從肉眼觀察。愛滋病毒感染初期者外觀無明顯症狀，在不知對方或自身是否感染情況下，若發生無套性行為，就有機會傳播愛滋病毒。

台灣愛滋病學會理事長林錫勳則說，落實「前中後」三招，可有效預防愛滋。第一招「前」投藥，在未發生愛滋感染風險行為前，先向指定醫療院所諮詢並了解暴露前預防性投藥（PrEP），經醫師評估後以正確方式服用PrEP，使體內藥物濃度達一定標準、可有效預防感染愛滋病毒。

第二招「中」戴套，即使PrEP能有效預防愛滋，仍不可忽略性愛時應全程使用保險套，保險套不僅可預防愛滋，還能避孕並預防其他性病如梅毒、菜花、淋病等。第三招則是「後」篩檢，當發生性行為的3個月後進行愛滋篩檢，可確定該次性行為是否感染愛滋病毒。

全台各地篩檢院所大多提供免費且匿名的愛滋篩檢，無需攜帶健保卡、或留下個人聯絡方式，即可篩檢。

此外，台灣紅絲帶基金會推出一款「紅吱吱」愛滋病毒Q版娃娃，即日起為期一週在寧夏夜市全天樂樂園讓民眾可以去夾取「紅吱吱」愛滋病毒Q版娃娃，透過活動一同幫助校園愛滋防治教育。

愛滋病毒傳染途徑包含不安全性行為、血液的交換及母子垂直感染，一般日常生活人際互動不會造成傳播。紅絲帶基金會盼透過玩偶教育下一代正確觀念，也希望玩偶義賣所得深入偏鄉校園教育。