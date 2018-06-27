兩屆運彩世足抽百萬轎車 得主竟然都是台中人

2018-06-27 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



「裝MOD 買運彩 大獎跟著來」活動在2018世足開賽前就緊鑼密鼓的宣傳，第一波抽獎在6月22日（周五）晚間於愛爾達體育三台實況直播，台灣運彩21個獎項在公證人士見證下抽出，最大獎賓士汽車得主是位在台中的顏姓消費者，讓賣出彩券台中潭子的發財彩券行也與有榮焉。

巧合的是，四年前台灣運彩第一次舉辦世足抽汽車的活動，抽中最大獎馬自達汽車的得主也是台中人，讓人驚呼台中人真是幸運。

台灣運彩表示，第一波抽獎活動的資格結算期間自4月20日至6月20日為期兩個月，符合單筆/張投注1,000元以上並完成登錄的彩券共有66萬3,599張，這段時間不僅職棒賽季開打，同時碰上美國職籃季後賽，加上世足賽小組賽開踢等多項賽事進行之下，許多消費者都希望能投注1,000元，同時抱回獎金再開回賓士。

第一波抽獎活動開回賓士汽車的幸運得主顏姓消費者，就是用1,000元購買6月19日（周二）英格蘭對突尼西亞不讓分玩法，該場對決最終英格蘭獲勝，顏先生不僅抱回1,250元獎金，同時開回價值168萬的賓士汽車，令人羨慕。

這一波抽中獎項的21張彩券，購買金額以1,000至2,000元居多，共有18張；依購買通路來看，在實體投注站購買的彩券為13張；購買的運動則有九張是足球，綜合來看，世足賽吸引不少世足迷來投注，小試身手外也有機會拿大獎。