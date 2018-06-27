影／全台唯一「光雕新視界」亮相 台灣鹽博物館7月展出

2018-06-27 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



鎖定暑假旅遊旺季，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處打造全台唯一「光雕新視界」，今天在台灣鹽博物館亮相，吸引全場目光，也為將展開的「2018一見雙雕藝術季」活動暖身。

活動首先以海洋風情現代舞，串聯五大主角精靈及太陽神，逐一登場亮相，緊接著雲管處長徐振能、立委黃偉哲、七股區長莊名豪、市議員蔡秋蘭、台灣鹽博物館總經理劉彥名等人帶領大家穿越時空，進入書中虛擬國度。

在太陽神光影及LED燈所塑造的藍眼淚效果，搭配水晶音樂及精靈舞者穿著閃耀服飾的舞蹈表演，讓人彷彿置身於鹽晶夢幻般世界。

「2018一見雙雕藝術季」將從7月15日至8月31日在鹽博館、七股鹽山、馬沙溝北航道登場，15日在鹽山舉行開幕儀式。徐振能表示，雲管處以鹽田奇蹟為主題，設計鹽精靈及風、海、水、岩等精靈，穿越時空與民眾歡聚暑假。

此外，日前舉辦的鹽精靈命名活動，結果由獲得最高票數1181票海蘿拉名字最受網友喜愛。

一見雙雕活動藝術總監陳坤田指出，展區傳奇科幻情境故事，是利用鹽、保麗龍、鐵等複合媒材，製作可愛公仔造型與3D晶體牆壁創作，突破以往不同氛圍。

劉彥名表示，配合展館試營運，「光雕新視界｣，將從7月1日起開放參觀，為一見雙雕藝術季活動先行暖身，7月1日起至14日止，鹽精靈送早鳥好禮，憑門票票根可折抵鹽博館鹽系列商品50元。

另外，一見雙雕活動期間（7/15-8/31）配合活動推出多項優惠，包含百元小火車套票暢遊鹽博及鹽山鹽雕雙展區，民眾憑鹽博館門票（半票及優惠套票除外）票根，可免費至賣場兌換消暑好物「鹽鹵檸檬梅子水」1杯，1張票限兌換1次，限當日兌換。