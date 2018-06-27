親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

飯店床尾放塊布有啥用？真相揭曉網友驚：文化差異好大

獨家／曾是台灣主持天后 陶子半年零主持嘆好慘

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25聯合新聞網 綜合報導

有網友不滿顧客只買韓國製造的衣服發文怒罵，其他網友卻認為沒必要用愛國情懷逼迫消費...
有網友不滿顧客只買韓國製造的衣服發文怒罵，其他網友卻認為沒必要用愛國情懷逼迫消費者買單。示意圖／Ingimage
分享

現在人手機喜歡拿美國iPhone、衣服喜歡穿韓國服飾、家電喜歡日本品牌，台灣本國品牌、本國製造的用品似乎越來越少，一名網友遇到某名顧客買衣服時，詢問店家衣服是否為韓國製，店家回應是「台灣製造」後對方卻面有菜色，讓他無奈喊「原來台灣製造是一種罪，台灣人都不支持台灣人，悲哀」。

一名網友在《Mobile 01》發文分享，他某天至朋友所開的服飾店光顧，碰到另一名顧客買衣服時向店家詢問衣服是否為韓國製作，店家回應是「台灣製造」，對方卻面有菜色，讓他們十分無奈，他沉痛寫下「難道台灣製造的不好嗎？台灣是不是等著被收，連台灣人都不支持台灣人」。

該名網友認為若以大陸製造物品而言，雖然比台灣製造的低價，但品質也不如台灣，且現在人身上從頭到腳幾乎都是大陸製造，卻看不起比大陸製造高品質的「台灣製造」，他痛批「原來台灣製造低價比不上大陸、高價比不上韓國」。

底下有網友同意他的論點，更舉例自己家中所用的冷氣是聲寶、電腦是華碩、電視是BENQ，許多電器都是國產品牌，留言「不是特別愛台灣，單純是台灣東西價格便宜」，且認為台貨與陸韓貨的使用感受差異不大，直言「國貨沒有不好」。

但也有許多人提出理性建議，有人指出台灣製造的物品低價不夠低，設計感又輸給韓國，只能稱作「堪用」，認為台廠應多些創意與宣傳，才可能吸引消費者。

還有網友提出應該「搞清楚那個市場追求什麼」，生意人只要提供市場想要的貨品，哪裡製造並非重點。該名顧客會問衣服是否韓國製造，原因就是韓國服飾是亞洲流行潮流，正是「投市場所好」。

另外有網友認為若用「愛國情懷」逼迫國人買單，根本就是「敲盤子」，企業應先提升競爭力，商品品質提升不怕沒人買，直指「廠商都不願意把你當自己人了，你何必當他自己人？」

MIT
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

台灣原創動畫FOOD超人 奪2項國際影展動畫獎

2018-06-27 19:38

影／珊瑚礁超美！東沙島生態VR實境體驗

2018-06-27 19:10

「凱蒂貓」新幹線實車亮相 粉絲大呼：好想搭！

2018-06-27 19:08

影／台韓互惠使用自動通關正式啟用

2018-06-27 19:00

三星公益路跑新增9公里競賽組 即日起開放網路報名

2018-06-27 18:50

阿里山森鐵復駛 吸引國內外遊客搭乘

2018-06-27 18:41

影╱別以為肝纖維化可以等！ 罹肝癌風險增6.55倍

2018-06-27 18:39

回應醫改會長庚未結案說　衛福部：近期計畫再追蹤

2018-06-27 18:28

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

記者放下相機 畫筆速寫家鄉

2018-06-27 16:32

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

雞蛋殘留芬普尼限量標準出爐 後天上路

2018-06-27 15:48

兩屆運彩世足抽百萬轎車 得主竟然都是台中人

2018-06-27 15:25

洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52

自強號閒置兩天 杯架竟長菇

2018-06-27 14:38

林務局對話森鐵員工「無差別待遇移轉」

2018-06-27 14:37

阿里山火車今復駛 遊客搶搭首班列車

2018-06-27 14:34

孝女捐肝救母 C肝病毒竟再侵害新肝

2018-06-27 14:22

醫院治理黑暗 醫改會檢舉衛福部

2018-06-27 14:21

歇會兒！逛百貨放慢腳步 讓我們看展去

2018-06-27 13:27

24件情殺案19死、14傷 現代婦女籲啟動家暴預防

2018-06-27 13:26

3個愛的保護傘 弱勢孩童暑假餐食免煩惱

2018-06-27 13:08

精進預警能力 氣象局啟用第2座防災降雨雷達

2018-06-27 12:52

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

拿到身分證 美籍神父安德森：我是正港台灣人

2018-06-27 12:37

機器人關節置換術 可局部代替全膝置換

2018-06-27 12:22

兒子捐肝移植 男肝癌中期重獲生機

2018-06-27 11:56

林務局長和森鐵員工對話 強調沒差別待遇移轉

2018-06-27 11:52

單車環島旅行 一個生命翻轉的機會

2018-06-27 11:48

吸遊客 原民藝術家優席夫畫作躍上普悠瑪

2018-06-27 11:37

高鐵交通聯票更便利 ibon網路平台27日開放購票

2018-06-27 10:58

影／拒絕超時過勞協調破局 空服員發動罷工投票

2018-06-27 10:53

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50
看更多

熱門文章

這麼濕！自強號閒置兩天 香菇都長出來啦

2018-06-27 10:29

麥當勞省錢妙招填問卷拿優惠 網友淚推「太實用」

2018-06-27 09:19

願景／照顧者：聽到哥哥死訊 我失智的爸爸哭了

2018-06-26 21:19

「救一人卻殺了一個胚胎」名醫嘆：年輕女生太不愛自己

2018-06-27 12:49

飯店床尾放一塊布有啥用？ 真相揭曉網友驚：文化差異好大

2018-06-27 17:22

拒米飯晚上燙青菜還胖！原來是減重觀念錯了

2018-06-27 09:39

桃園捷運綠線 鄭文燦：機電系統7月5日與西門子簽約

2018-06-26 20:05

拒當「下流」老人 67歲阿嬤開拓新職涯

2018-06-27 08:08

女兒鼓勵媽媽找伴遲遲未果 再發現時母已成了小三

2018-06-27 14:27

家庭聚餐有面子又有裡子！五大必吃星級中餐廳

2018-06-26 14:30

找到好對象！2018下半年愛情運最強命格揭秘

2018-06-27 08:00

明開始 午後雷陣雨範圍擴大

2018-06-27 16:06

起薪低存款難買房無望 大學講師：九成畢業生想離台工作

2018-06-27 13:44

生活點滴／身後事大風吹

2018-06-27 06:00

骨鬆論壇／只要做對這件事 髖骨骨折機率少三成六

2018-06-26 23:26

今日星座運勢／金牛 藍綠色幸運 提問並謙虛學習

2018-06-27 00:00

台灣黑熊吃山羌？台東山區發現半截山羌屍體！

2018-06-27 17:46

提升員工生產力的7個建言！伊隆馬斯克：開會是最浪費生命的事

2018-06-27 07:59

台北再亮高溫橙色燈 今估再飆36度

2018-06-27 05:10

為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25

全民瘋世足！大學生精闢歸類五大類觀眾 你是哪種？

2018-06-27 09:50

防曬乳怎麼擦？ 專家：日曬長短、均勻度都影響效果

2018-06-27 10:33

心情點滴／捨不得的乳名

2018-06-27 06:00

「夜宿六福村」反應熱烈！業者：報名逾5成 擬加碼

2018-06-27 14:08

大叔的中年小事／剛降落地球87分鐘的火星人

2018-06-27 06:00

媽咪速玲搶先拍 MK限量塗鴉系列超奔放

2018-06-26 19:56

達菲有新朋友！圓眼垂耳的Cookie現身香港迪士尼

2018-06-26 23:46

退伍空軍當農夫 用軍魂種出超優的水果

2018-06-27 16:34

虱目魚西進無路 漁署：是因價格協議破裂

2018-06-27 00:41

入境韓國也能自動通關了！免費申請、入境免排隊

2018-06-27 17:21

連兩天…洗腎接錯管 台大醫院道歉

2018-06-26 23:41

法鼓山果東法師任期屆滿 果暉法師接方丈

2018-06-27 00:20

地獄來的草莓 – 澳洲打工渡假的迷思

2018-06-27 09:56

願景／照顧真的是專業 這位大學老師自承做過這件蠢事

2018-06-26 21:58

影／火車「生菇」！自強號杯架 竟然長出了...

2018-06-27 17:48

8元入場！義大世界暑假優惠 「年齡尾數是8」必看

2018-06-27 15:09

影／阿里山火車復駛第一班車上午首發 中外遊客都興奮

2018-06-27 10:52

花生農災慘 農民質疑：災損僅6%是從何而來？

2018-06-27 16:33

全職媽媽生活和社會脫節 三寶媽：曾經我也害怕與人接觸

2018-06-27 09:42

影╱眼鏡族注意了！幫你配眼鏡的驗光師有執照嗎？

2018-06-26 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top