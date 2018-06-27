為什麼不支持國貨？網友苦口說出不買的內心話

2018-06-27 18:25 聯合新聞網 綜合報導



有網友不滿顧客只買韓國製造的衣服發文怒罵，其他網友卻認為沒必要用愛國情懷逼迫消費者買單。示意圖／Ingimage 分享 facebook

現在人手機喜歡拿美國iPhone、衣服喜歡穿韓國服飾、家電喜歡日本品牌，台灣本國品牌、本國製造的用品似乎越來越少，一名網友遇到某名顧客買衣服時，詢問店家衣服是否為韓國製，店家回應是「台灣製造」後對方卻面有菜色，讓他無奈喊「原來台灣製造是一種罪，台灣人都不支持台灣人，悲哀」。

一名網友在《Mobile 01》發文分享，他某天至朋友所開的服飾店光顧，碰到另一名顧客買衣服時向店家詢問衣服是否為韓國製作，店家回應是「台灣製造」，對方卻面有菜色，讓他們十分無奈，他沉痛寫下「難道台灣製造的不好嗎？台灣是不是等著被收，連台灣人都不支持台灣人」。

該名網友認為若以大陸製造物品而言，雖然比台灣製造的低價，但品質也不如台灣，且現在人身上從頭到腳幾乎都是大陸製造，卻看不起比大陸製造高品質的「台灣製造」，他痛批「原來台灣製造低價比不上大陸、高價比不上韓國」。

底下有網友同意他的論點，更舉例自己家中所用的冷氣是聲寶、電腦是華碩、電視是BENQ，許多電器都是國產品牌，留言「不是特別愛台灣，單純是台灣東西價格便宜」，且認為台貨與陸韓貨的使用感受差異不大，直言「國貨沒有不好」。

但也有許多人提出理性建議，有人指出台灣製造的物品低價不夠低，設計感又輸給韓國，只能稱作「堪用」，認為台廠應多些創意與宣傳，才可能吸引消費者。

還有網友提出應該「搞清楚那個市場追求什麼」，生意人只要提供市場想要的貨品，哪裡製造並非重點。該名顧客會問衣服是否韓國製造，原因就是韓國服飾是亞洲流行潮流，正是「投市場所好」。

另外有網友認為若用「愛國情懷」逼迫國人買單，根本就是「敲盤子」，企業應先提升競爭力，商品品質提升不怕沒人買，直指「廠商都不願意把你當自己人了，你何必當他自己人？」