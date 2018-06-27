洋蔥文／愛兒去年新竹車禍亡 母捐百萬做獎學金

2018-06-27 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



去年12月，矽格員工郭冠廷在上班途中，於新竹公道五路發生車禍意外不幸離世。公司部門號召募款，轉交給郭母一筆慰問金，郭母感念「兒子生前常關心弱勢」，決定將慰問金補足到一百萬元，全數捐出作為獎助學金，郭母說「希望能幫助更多逆境中求學的年輕人」。

半導體業大廠矽格設立郭冠廷獎學金，捐出1百萬元給明新科技大學，作為培育半導體封裝測試人才的基金，將協助家境清寒學生及鼓勵弱勢學生向學。矽格協助郭母捐贈，校長林啟瑞、工學院院長呂明峰、電子系系主任王木俊，以及矽格人事行政處處長林汶、資深協理許世信等皆出席捐贈儀式。

矽格人事行政處處長林汶表示，郭媽媽感念兒子生前，常分享對社會弱勢的關心，決定將悲痛轉化為愛的力量，將該筆慰問金補足至1百萬元並設立獎學金，由矽格全數捐贈明新科大，造福更多逆境中求學的年輕人，讓冠廷的精神永留世間。

矽格人事行政處資深協理許世信表示，明新科技大學今年獲得教育部核定，和矽格以「2+2N日二專升夜二技的銜接模式」合作辦理「封裝測試產業精英專班」，藉由學校的師資和公司的業師共同教學，讓學生畢業就留在原企業工作，就業無縫接軌。目前該2+2N精英專班辦理獨立招生中，該筆獎學金將做為專班獎助學金，資助有志從半導體業的學生就讀，並提供工作機會。

校長林啟瑞表示，這次的捐款是郭媽媽的大愛加上企業居中牽成，成就了更多學生就學與就業機會，未來就讀2+2N專班獲得獎學金的學子，也都可以算是郭媽媽的孩子，大愛的精神令人感佩。