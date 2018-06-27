24件情殺案19死、14傷 現代婦女籲啟動家暴預防

2018-06-27 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



現代婦女基金會呼籲啟動家暴預防工程刻不容緩 。圖／現代婦女基金會提供 分享 facebook 近日分屍案頻傳，震驚各界，據媒體報導今年1至5月已發生24件情感凶殺案，並造成19人死亡、14重傷。現代婦女基金會認為，這顯示情感教育不足、家暴預防工作出現重大漏洞，亟需投入資源。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，24件凶殺案中其中情侶關係佔半數，較夫妻關係略多，顯示交往中的伴侶親密暴力嚴重程度並不亞於已婚關係。在施暴手段方面加害者仍以便利取得的刀械作為犯案工具，其中女性多為被害人及其親友，男性則多為自縊身亡或重傷。然而在已知有家暴前科的狀況下，仍發生嚴重憾事，顯示預防工作仍有相當不足。

據司法院102-105年的統計資料顯示，法院的保護令核發率大約6成左右，核發款項以禁止施暴及騷擾等基本款為最多，約佔所有核發款項的75%，然而能協助加害者的「強制加害人處遇計畫」的核發率卻只佔約8%。心理師盧美凡表示，過去家暴相對人的協助非常少，加上被害者聲請保護令或對外求助的過程中，相對人也容易更加憤怒，因此除了保護被害人，疏通相對人也是非常重要的。

暨南大學教授、現代婦女基金會董事王珮玲表示，幾件重大案件並非只是零星案件，影響的是社會安全感與信任感的集體失落，是父母對子女更加的保護與不放心、也加深女性對自身安全的恐懼感。

王佩玲指出，台灣應該跟上國際的腳步，建立國家對於性別暴力的整體行動計畫，是目前刻不容緩的事。其中很重要的一個環節是情感教育和大眾教育，應包括對於「人際互動」的尊重、界線、溝通，到「關係經營」的信任、衝突處理、分手等議題，以及「性相關議題」的性自主、性同意權等等完整面向。但目前情感教育僅在大學推動零星的講座或活動，然而情感教育應自小扎根，且應全面性規劃與推動，才可能達到預防效果。

「過去家暴防治的資源配置著重在事件發生後的協助，加上目前各式方案之間卻經常是斷裂而沒有整合」，台灣防暴聯盟秘書長廖書雯說，行政院今年頒訂社會安全網計畫，企圖以增補社工人力的作法，來防堵社會事件繼續擴散，卻忽略關鍵的是整合不同網絡的分工，串聯社會各個環節的力量推動預防工作。

另王珮玲建議，可以參採英國2014年實施的「克雷爾法」( Claire’s Law)，讓民眾有權利申請查閱伴侶過往是否有家暴行為、是否是危險情人，政府應思考訂定類似的法案，讓民眾為了自身的安全，可以有查詢的權利。

范國勇表示，根據犯罪學的研究發現，犯罪行為可以經由模仿方式產生，行為人經常透過電影內容情節或報章雜誌媒體的報導，學習到犯罪手法或激發他的犯罪意念。最近國內情感兇殺案不斷，可能受到報章媒體的影響，暗示他們走極端來解決紛爭。因此報章媒體則應建立自律準則。

現代婦女基金會呼籲政府盡速啟動家暴預防工程，因為這已經不只是弱勢家庭的問題，更涉及社會治安層面，而防治工作應該走向更前瞻的預防。現代婦女基金會也發起「518手護行動」，呼籲民眾捐款支持受暴家庭協助工作，詳情請見網站。