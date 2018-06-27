3個愛的保護傘 弱勢孩童暑假餐食免煩惱

2018-06-27 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



民眾持愛心福利卡至愛心福利社兌換物資。圖／社會處提供 分享 facebook 13歲琪琪(化名)，一出生爸爸就離家出走，一家全靠媽媽邊做清潔工，把琪琪及10歲的弟弟祥祥(化名)帶大，琪琪媽媽為了賺更多錢養家，兼職2份清潔工作，往往一早就出門，直到晚上8點才回來，姊弟倆每天早上都是啃著前一天媽媽放在桌上的白吐司，再去上學；而學校營養午餐則是一天中最期待最豐盛的一餐，因為只有這一餐可以盡情的吃飽。

社區愛享冰箱提供民眾拿取所需食物。圖／社會處提供 分享 facebook 漫長的暑假即將開始，少了學校營養午餐對弱勢家庭而言就如同失去依靠般，非同小可。新竹市府看見弱勢家戶孩童暑假餐食的需要，持續透過「愛心福利社」、「社區愛享冰箱」及「呷熊飽」「早安！飽貝」餐食券3個方案，為弱勢家庭撐起保護傘。

最近琪琪的媽媽因為擦窗子爬高摔傷，以致手骨折無法工作，家中頓失經濟來源，三餐也成問題，更令人擔心的是暑假即將來臨，沒有學校的營養午餐，里長把琪琪一家人的情形告訴社會處社工，社工員家訪了解後，提供琪琪一家人餐食券，讓琪琪一家人可以持餐食券，就近在便利商店、麵包店、早餐店及便當店，兌換熟食與便當，獲得基本溫飽。

社會處也提供愛心福利社的愛心福利卡，讓琪琪一家人可以兌換日常需要的民生用品，還有罐頭、八寶粥、乾糧及保久乳等可以存放較久的食品。琪琪媽媽表示，雖然現在手受傷，清潔工作也沒了，還好有社工員的陪伴以及餐食券與愛心福利社等資源，協助她度過人生的低潮，她相信一切都會越來越好。

社會處代理處長魏幸雯表示，餐券的兌換、實體愛心福利社店面的物資選購到社區式的服務輸送，6個分享續食的社區愛享冰箱，已分享超過17,823公斤食物，服務超過86,884人次，而愛心福利社及「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助，累計服務18,559人次。