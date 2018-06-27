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孝女捐肝救母 C肝病毒竟再侵害新肝

2018-06-27 14:22聯合晚報 記者李樹人╱台北報導

年近50歲的廖姓婦人年輕時在鐵皮屋下賣麵，養家活口，因肝炎導致肝衰竭。她的大女兒捐肝救母，沒想到換了女兒給的肝臟，C肝病毒竟繼續侵害新肝，所幸服用新藥，完全清除體內C肝病毒，不必再擔心肝硬化、肝衰竭。

台灣肝臟研究學會暨台灣肝病醫療策進會會長、台大講座教授高嘉宏說，「肝臟是沉默的器官」，如果反覆發炎，細胞持續慢性損傷，不斷結疤又修復，肝臟內結締組織異常增多，逐漸變硬，就會導致肝纖維化、硬化。

肝纖維化可分為五期，F0為無纖維化，F1是輕度纖維化，F2中度，F3則達到重度，F4已達肝硬化。廖姓婦人在活體肝臟移植前，即為肝硬化，但換肝之後，不到一年，新肝又開始纖維化。

高雄醫學大學特聘教授余明隆比喻，正常肝臟就像是新鮮的生豬肝，光澤明亮、觸感光滑，到了中度纖維化，就像煮熟的豬肝，觸感變硬。到了F4，肝臟就跟木柴一樣硬梆梆。

臨床顯示，肝纖維化程度與肝癌風險呈現正相關，高醫團隊分析1281名C肝患者，結果發現，年齡（40歲以上）與中度肝纖維化（F2）為提高肝癌風險的重要危險因子。

余明隆指出，相較於一般民眾，中度肝纖維化（F2）患者罹患肝癌的風險機率為6.55倍，應該積極治療。不過，目前健保署給付全口服新藥，僅納入重度纖維化（F3）患者。

高嘉宏呼籲，政府於今年下半放寬給付資格，讓中度纖維化（F2）患者也能獲得新藥給付。事實上，最好的C肝防治策略為只要感染C肝均可接受口服新藥治療，健保給付不要設定治療標準。

想了解自身的肝纖維化指數，肝策會研發出全國第一個中文介面的「肝纖維化指數」應用程式「HCVie」，適用於每個人，只要輸入年齡以及肝功能指數等資料，就可得知纖維化狀況，如果結果為中度以上，顯示黃、橘、紅燈，務必盡快就醫檢查。

C肝患者肝硬化C型肝炎
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