精進預警能力 氣象局啟用第2座防災降雨雷達

2018-06-27 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局第二座防災降雨雷達站，今天在台中啟用。圖／中央氣象局提供 分享 facebook 交通部中央氣象局與經濟部水利署攜手合作自100年起在北、中、南3個都會區及雲嘉南、宜蘭2個低窪易淹水地區，各建置1部C波段雙偏極化都卜勒氣象雷達，以精進降雨及淹水之預警能力，設於高雄市林園之南部降雨雷達站首先於106年9月完成。中部防災降雨雷達站房工程在台中南屯望高寮，105年11月21日開工，今年3月9日完工，雷達儀架設、運轉測試，今天正式啟用投入災害防救行列。

中央氣象局長葉天降表示，防災降雨雷達是天氣監測中關鍵設施之一，設置雷達站最重要的一項工作是要在觀測目標區內擇定站址，使觀測不被遮擋，並且能與地方融合，中部防災降雨雷達能順利建置完成，要感謝台中市府提供望高寮夜景公園區土地供建站。所在地除能進行絕佳之雷達觀測外，民眾亦能透由近距離接觸，增進對豪大雨災防觀念。

葉天降說，氣象局為使雷達站和地方能更有效地融合，特地採用開放式雷達站區設計，以公園最大化而站房最小化理念，盡可能保有當地景觀特色，並感謝曾協助中部防災降雨雷達站建置之單位，特別邀請包括台中市消防局、第三河川局、南屯區春社里等單位代表及相關人員蒞臨並共同剪綵啟用。

水利署賴建信署長則表示，中部防災降雨雷達建置完成後，即時觀測資料可即時納入中央管河川及區域排水溢淹地區水情與災情監控網，並可針對大台中地區近年淹水損失較嚴重之區域排水、海岸及溢淹等地區，預先掌握各項水情變化，適時啟動防洪作業，強化地方防汛管理及應變指揮調度，所達成之效益是無法計量的。