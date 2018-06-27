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林務局對話森鐵員工「無差別待遇移轉」

2018-06-27 14:37聯合晚報 記者王慧瑛／嘉義報導

林務局長林華慶今天到嘉義，與森鐵員工接連辦3場座談，首場會議一開場，氣氛有些火爆...
林務局長林華慶今天到嘉義，與森鐵員工接連辦3場座談，首場會議一開場，氣氛有些火爆，林訴諸感性，「我們即將就是一家人，你們會和家人相互猜忌嗎？也許需要慢慢磨合、溝通，但請大家相信我們的誠意」。 記者王慧瑛／攝影
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停駛三個多月的阿里山森林鐵路今復駛，經營權即將在7月1日從台鐵局移轉到林務局，員工對待遇權益保障仍有疑慮。林務局長林華慶今天到嘉義與森鐵員工座談，會議一開場氣氛有些火爆，林華慶說 ，「我們即將就是一家人，你們會和家人相互猜忌嗎？也許需要慢慢磨合、溝通，請大家相信我們的誠意」。

林務局和森鐵員工座談將連辦三場，上午第一場會議，一名森鐵員工發難，「為何和員工座談，需要警察在場？」在林華慶說要求保七警察先離場後，氣氛才轉為和緩。

林務局人事室人員，根據「森鐵處從業人員與林業及文資處從業人員權益對照表」，強調森鐵員工移轉後，薪資待遇、獎金、其他福利措施及補助都會比照台鐵，不但沒有差別待遇，甚至更優於台鐵局增加績效獎金等，績效好所有員工都能雨露均霑。

此外，交通補助費部分無法延續台鐵局發給通勤乘車證搭非對號列車，年終考核獎懲則比照台鐵局，考列甲、乙等皆可晉級及發給獎金。林華慶說，他曾和台鐵局長談過，能否有三年緩衝、由台鐵繼續提供，但並未談成。

有森鐵員工不滿指出，「森鐵是國寶級鐵路，員工卻是乞丐級待遇」；林華慶回應，林務局是公務機關，一切照政府規章走，復駛後森鐵榮耀要慢慢擦亮，績效上升後會為員工爭取更好福利待遇。

林華慶說，阿里山森鐵已營運百年，過去組織處在不穩定狀態，每年虧損1、2億，「森鐵絕對不能斷在我們手上」，經營權移轉是契機，未來會透過郵輪式列車等新模式，提高績效，有信心讓森鐵發光發亮。

森鐵台鐵阿里山
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