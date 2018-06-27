機師工會再發動罷工投票 長榮航空：持續協調

桃園市機師職業工會今日正式對外宣告，罷工投票將從7月16日起至8月6日止，一旦通過投票過半門檻，工會取得合法罷工權，將發動一系列的罷工行動。記者陳妍霖／攝影 分享 facebook

桃園市機師職業工會今指出，將於7月16日至8月6日針對中華航空及長榮航空舉行罷工投票，並於完成投票程序後將宣布罷工日期。對此，長榮航空回應，長榮航空會予以尊重，並會在可行、合理的範圍內，持續理性溝通協調。

長榮航空表示，對於保障飛航安全一向不遺餘力，桃園市機師工會日前向桃園市勞動局提出16項勞資爭議調解，分三次調解，每次調解5至6項議題，調解內容多與機師的薪資、福利、公司內部管理權限、增加休時等議題相關。當中3項與飛航安全相關議題，公司與機師的立場目標一致，何況公司現行作法與機師工會的期待相當接近，原有機會達成合意，但桃園市機師工會堅持安全相關議題需與其他議題一起，以包裹式方式要求公司全數同意，致使雙方無法繼續協商。若機師工會願意繼續協商，針對飛安議題雙方已有共識部分，應可很快取得具體結論。

長榮航空指出，公司絕對遵守國家相關法令，對於機師依法享有的各項勞動權益亦全數落實，並且秉持關心與照顧員工福祉的原則，主動檢視、增進員工勞動條件及福利。對於所有飛行員透過公司既有管道提出的建議，或是桃園市機師職業工會長榮分會的訴求，長榮航空均會予以尊重，並會在可行、合理的範圍內，持續理性溝通協調。

長榮航空表示，航空運輸牽涉到海內外旅客行的權益，且有上下游產業及相關消費者權益議題，對於社會安定、經濟發展影響甚鉅，長榮航空呼籲機師同仁共同體認，相關訴求得以兼顧各方權益平衡，以利航空產業之健全與同仁職涯的發展。